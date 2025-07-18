“Inezioni sulla pancia per dimagrire”. Mario Adinolfi e i chili persi dopo l’Isola: “Nuovo farmaco, continua il percorso”

Mario Adinolfi è arrivato all’ultima fase del reality show L’Isola dei Famosi e, nonostante non abbia raggiunto la vittoria, ha comunque catturato l’attenzione del pubblico italiano. Il suo percorso alle Honduras è stato caratterizzato non solo da un’evoluzione personale e psicologica, ma anche da un vero e proprio cambiamento fisico. Il giornalista ha infatti perso circa 26 chili durante la sua permanenza nel reality, partendo da un peso iniziale di 221 chili. Al suo rientro a Roma, il suo dimagrimento non si è di certo fermato, come ha potuto annunciare lui stesso sui suoi profili social.

Continua il dimagrimento per Mario Adinolfi

Durante un’intervista rilasciata per Repubblica, Adinolfi ha spiegato che c’è stata una fase pre-isola in Honduras in cui ha perso agevolmente i primi 7 chili di liquidi, anche per la pesantissima umidità. Sull’isola in 57 giorni ne ha invece persi altri 27. “È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato” – ha concluso Adinolfi – “Pesano tanto sa, quattro casse“. Sul suo account Instagram ufficiale, l’ex naufrago ha invece fatto sapere di aver iniziato una nuova cura per il suo benessere corporeo. “Dopo l’Isola dei Famosi inizia la fase due del dimagrimento” – ha esordito lui – “oggi prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico“.

Si tratta di una medicina che si inietta in pancia. “E’ la prima volta che l’ho fatto in vita mia” – ha continuato – “è un pochino impressionante, c’è ancora in buchino con il sangue, ma dicono che questo farmaco nuovo è particolarmente utile per aiutare ancora di più il dimagrimento avviato all’Isola dei Famosi“. Questa medicina ha al suo interno il principio attivo del Tirzepatide e, come specificato dai medici, potrebbe avere un grande effetto sul fisico di Adinolfi che in questo periodo ha iniziato un lungo percorso verso il dimagrimento.

In ospedale dopo l’Isola

Subito dopo la fine del reality show Mediaset, Adinolfi è finito in ospedale e a raccontarlo è stato proprio il diretto interessato sui social. Il giornalista ha avuto un malore dopo il lungo viaggio dall’Honduras, e lui stesso ha dichiarato di aver avuto un forte spavento ma che alla fine non si trattava di nulla di grave. Ha infatti spiegato che il ricovero è stato causato dallo stress fisico accumulato durante il programma, dove il cibo scarseggia e le prove sono molto impegnative.