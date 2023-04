È la cinquantesima puntata di Indovina chi viene a cena, quella che ha aperto il nuovo ciclo di puntate. Sabrina Giannini ha deciso di ripartire con un’inchiesta che collega in maniera sorprendente gli allevamenti suini in Italia con un allevamento equino argentino. In quest’ultimo, infatti, una multinazionale farmaceutica preleva il sangue delle cavalle gravide contente la gonadotropina, necessaria poi per poter sincronizzare gli estri dei parti suini.

Non si può dire che la narrazione d’inchiesta di Sabrina Giannini sia imparziale (ma d’altronde quando il giornalismo è imparziale?). La giornalista, cresciuta nella redazione di Report, propone il suo personalissimo punto di vista, almeno per quanto riguarda la sensibilità sul mondo animale. La coerenza che porta nel programma, frutto di anni di battaglie e non solo di inchieste, però si riconosce e proprio questa autenticità nell’attaccamento al tema riesce a coinvolgere i telespettatori. La sua è una narrazione appassionata ed empatica, come se ne vedono poche.

Per questo Indovina chi viene a cena si conferma un’ottimo programma d’inchiesta giornalistica che porta in tv argomenti e tematiche spesso marginali nel dibattito pubblico. Il marchio di fabbrica di Report si sente. Non manca il coraggio e la determinazione di fare reportage senza sconti e di inimicarsi un’azienda farmaceutica come Syntex.

Nel caso della prima puntata, in particolare, si apprezza l’ampiezza dell’inchiesta, condotta non solo dall’Italia, ma anche dall’Argentina e dalla Svizzera. Da quest’ultimo Paese, infatti, vengono documentati gli allevamenti in cui viene dismesso l’abbattimento e lo sfruttamento per la mungitura. L’ampiezza però non corrisponde solo a una dimensione cartografica, ma è legata anche alle interconnessioni fra i vari argomenti: si arriva a toccare il tema della non tracciabilità della carne equina che giunge anche sul mercato italiano.

Per tutto questo Indovina chi viene a cena merita ancora una volta la visibilità che ha in prima serata, si vedrà se aumentata dalla collocazione nel giovedì sera, collocazione già ricca dei talk legati però alla politica.