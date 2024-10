Nuove anticipazioni di giovedì 24 ottobre 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventinovesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 24 ottobre (puntata 6553): Damiano alle prese con un momento molto difficile della sua vita

Damiano non riesce a distrarsi

Damiano (Luigi Miele) è alle prese con un momento molto difficile della sua vita: durante l’operazione che ha portato alla cattura del boss Torrente (Loris De Luna), infatti, un uomo della sua squadra ha perso la vita. Il supporto della sua famiglia e quello di Viola (Ilenia Lazzarin), Ornella (Marina Giulia Cavalli) e Raffaele (Patrizio Rispo), non è sufficiente a distrarlo.

L’ansia di Filippo per il futuro

Dopo aver saputo dell’incidente di Diana (Sara Zanier), avvenuto durante il suo percorso di riabilitazione, Rossella (Giorgia Gianetiempo) mette da parte le questioni di cuore per mettere davanti il suo lavoro come medico per aiutarla. Filippo (Michelangelo Tommaso), combattuto tra le aspirazioni professionali di Michele (Alberto Rossi) e le intromissioni di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) nella gestione della radio, rivela a Serena (Miriam Candurro) di nutrire molta ansia per il futuro.

