Incidenti di Bellezza: chi è Skyler McDonald, l’hairstylist di Real Time?

Si chiama Skyler McDonald ed è una delle protagoniste di Incidenti di Bellezza, docu-reality di origine inglese trasmesso anche sul canale 31 del digitale e divenuto ormai un cult per i telespettatori della rete. Lo show, che racconta come già si può evincere dal titolo di non pochi incidenti di bellezza, per l’appunto, il più delle volte anche bizzarri, è supportato da un team di professionisti all’interno del quale troviamo anche la nostra Skyler, parrucchiera molto rinomata in Gran Bretagna soprattutto per le sue importanti collaborazione con L’Oreal.

Ma esattamente, cosa sappiamo di lei? Come possiamo scoprire dalla rete, la carriera di Skyler McDonald è migliorata nel tempo e anche la sua partecipazione al format Incidenti di Bellezza l’ha aiutata parecchio. Al momento, scopriamo dunque che Skyler sia responsabile del brand SeanHanna, luxury brand nel mondo dell’Hair-Styling con base a Londra.

Come leggiamo infatti sul portale online dell’azienda, ad oggi Skyler McDonald “è il genio creativo dietro al brand SeanHanna”. Sarebbe sempre lei a ideare i nuovi tagli e le nuove colorazioni per la linea di prodotti del marchio e avrebbe portato alcune tecniche e segreti del mestiere anche sul cast di Incidenti di Bellezza.

Ma non è tutto: Skyler sarebbe anche stata premiata a livello nazionale come London Hairdresser Of The Year, premio indetto in tutta Inghilterra che tende a premiare proprio il miglior Hairdresser dell’anno. Inoltre, Skyler avrebbe anche ottenuto un secondo riconoscimento molto importante per il suo settore, ossia il Creative Head Most Wanted To Watch che, se cercassimo di tradurlo, starebbe a significare che Skyler sia di fatto la Parrucchiera alla quale tutti vogliono ispirarsi.

Ultimo ma non certo per importanza il fatto che Skyler sia di fatto conosciuta in tutto il mondo, cosa a più riprese sottolineata proprio dal portale online dell’azienda che ad oggi si affida a lei. La nostra professionista di Incidenti di Bellezza sarebbe anche esperta di acconciature per Matrimoni, in particolar modo per Spose. Anche per questo sarebbe tra le più richieste Hairstylist di Londra , ma non solo.