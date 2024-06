A cent’anni dai fatti, La7 trasmetterà una puntata di In viaggio con Barbero dedicata al rapimento e all’assassinio di Giacomo Matteotti.

In viaggio con Barbero: su La7, la lectio magistralis di Alessandro Barbero dedicata al caso Matteotti

Questa sera, su La7, in prima serata, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda una puntata speciale di In viaggio con Barbero dedicata a Giacomo Matteotti, a cento anni dal rapimento e dall’assassinio avvenuto precisamente il 10 giugno 1924 a Roma.

Alessandro Barbero dedicherà una delle sue celebri lectio magistralis ad uno dei leader politici più influenti della storia moderna del paese, segretario del Partito Socialista Unitario, che fu ucciso dalle squadre fasciste per le sue denunce contro le illegalità della nascente dittatura di Benito Mussolini. Il corpo di Giacomo Matteotti fu ritrovato il 16 agosto 1924, circa due mesi dopo l’omicidio.

Di seguito, le parole del professore e storico torinese tratte dal promo di questo speciale:

La storia del delitto Matteotti, quando uno va a vedere i retroscena, è una storia veramente italiana fino in fondo e molto rivelatrice di cos’era quell’Italia che cominciava ad entrare nell’era fascista.

Nella stagione televisiva appena terminata, Alessandro Barbero ha realizzato per La7 altri due speciali dal titolo Democrazia e Dittatura e Lavoro e Schiavitù.

The Man Putin Couldn’t Kill: documentario su Alex Navalny

Dopo In viaggio con Barbero, la serata di La7 proseguirà con il documentario The Man Putin Couldn’t Kill, dedicato alla storia di Alex Navalny, il carismatico oppositore del presidente russo Vladimir Putin, scomparso il 16 febbraio 2024, all’età di 47 anni, ufficialmente per “sindrome da morte improvvisa”.

Il film esamina la storia del complotto per uccidere il leader dell’opposizione russa, la politica russa e il rapporto tra Vladimir Putin, il Cremlino e l’opposizione.

Il regista del documentario è Jon Blair che, per questo lavoro, ha vinto un Golden Nymph Award all’edizione 2022 del Monte Carlo Television Festival, ricevendo critiche positive dal Guardian (“L’orrore e l’assurdità si contendono lo spazio in questo affascinante documentario”), dal Daily Telegraph (“Un film straordinario e bizzarramente divertente”) e dal Sunday Telegraph (“Un film traboccante della banalità del male”).