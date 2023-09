Debutta lunedì 11 settembre in prima serata il ciclo di appuntamenti di Alessandro Barbero per La7, una delle novità della stagione tv più attese. In viaggio con Barbero si presenta come un ciclo di ‘lectio magistralis’, ma nello stile leggero, coinvolgente, ma non per questo banale che abbiamo imparato a conoscere in tv e sui social. Amato divulgatore soprattutto di storia antica e medioevale, Barbero si cimenta in un viaggio alla riscoperta di concetti e momenti chiave della storia, ma soprattutto della vita civile, che diventano epifenomeni plastici della contemporaneità.

Il primo appuntamento con In Viaggio con Barbero è fissato per lunedì 11 settembre alle 21.15: una data doppiamente significativa, dal momento che in termini ‘contestuali’ segna l’apertura della stagione televisiva – intesa come periodo di garanzia della rete e di gran parte della tv lineare -, mentre in termini ‘generali’ cade nel 22esimo anniversario degli attentati di Al-Qaeda negli USA, quell’11 settembre che ha segnato la vita di un intero pianeta – e di un sistema politico, civile, economico e sociale, soprattutto in Occidente.

Ma il tema scelto per l’inizio di questo ‘viaggio’ ha il sapore di un manifesto che va oltre le contingenze di ‘mercato’ e gli anniversari planetari. Ha a che fare con i pericoli della contemporaneità e con quei ‘corsi e ricorsi’ cari a Giambattista Vico.

In Viaggio con Barbero – Democrazia e dittatura

Come prima tappa di questo viaggio, che segna anche il suo debutto in un programma interamente suo, il prof. Barbero ha scelto di presentare al grande pubblico il valore e il significato della parola Democrazia, da sempre opposta a quello di Dittatura. Un rapporto complesso, non del tutto dicotomico come la semplificazione vorrebbe liquidare. Un percorso sfumato, che anche nelle sue origini mescola maggioranza e oligarchia, che sovrappone colpi di Stato a elezioni libere.

Barbero ha però ‘organizzato’ questo viaggio in due tappe: la prima parte della trasmissione, infatti, verterà su se stesso, sul suo percorso, sul suo rapporto con la storia e il suo utilizzo come bussola nel mondo contemporaneo; nella seconda, invece, si lascerà andare a una delle sue ‘lezioni-spettacolo’ viaggiando avanti e indietro nel tempo e raccontando al pubblico come il concetto di democrazia e i suoi pilastri si siano evoluti tra i popoli per arrivare alla concezione del mondo moderno in cui viviamo.

In viaggio con Barbero, le tappe

Questa tra Democrazia e Dittatura è solo la prima tappa di un percorso che vedrà Barbero ‘spuntare’ più volte nel corso della stagione Autunnale di La7. Non è un unicum, ma neanche una programmazione a striscia regolare. Scopriremo le prossime tappe di questo viaggio – prodotto da Ruvido Produzioni per La7 – nello svolgersi della stagione. Intanto buona visione.