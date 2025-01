Stasera, su La7, in prima serata, andrà in onda il quarto speciale di In viaggio con Barbero, dedicato alla figura di San Francesco.

In viaggio con Barbero: Francesco, un Santo scomodo, in onda su La7

Questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, su La7, in prima serata, a partire dalle ore 21:15, andrà in onda il primo speciale dell’anno nuovo di In viaggio con Barbero, il programma di lectio magistralis con il professor Alessandro Barbero.

La puntata di questa sera, realizzata in collaborazione con Davide Savelli, si intitola Francesco, un Santo scomodo e sarà dedicata ovviamente a San Francesco di Assisi, Santo Patrono d’Italia, tra le personalità più importanti della nostra storia.

Durante la sua lezione, Alessandro Barbero ripercorrerà la vita del giovane rampollo di una ricca famiglia di mercanti umbra che, per seguire il Vangelo, decise di spogliarsi di ogni bene e vivere in povertà.

Durante la serata, inoltre, verranno analizzati gli studi e le opere dedicate a San Francesco, dalle prime biografie scritte da Tommaso da Celano fino alla Legenda Maior, la biografia di San Francesco scritta in latino da Bonaventura da Bagnoregio, considerato dalla Chiesa il suo biografo ufficiale.

Barbero, infine, parlerà anche di come la vita di Francesco, lungo i secoli, sia stata oggetto di modifiche e di appropriazioni indebite, come quella mussoliniana.

Francesco, un Santo scomodo è il quarto speciale di In viaggio con Barbero dopo Democrazia e dittatura, andato in onda l’11 settembre 2023, Lavoro e schiavitù, trasmesso il 1° maggio 2024, e Il caso Matteotti, andato in onda il 12 giugno 2024.

Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo: lo spettacolo di Giovanni Scifoni

Dopo In viaggio con Barbero, la serata di La7 proseguirà con Fra’ – San Francesco, la superstar del Medioevo, un’edizione speciale dello spettacolo di Giovanni Scifoni che ha debuttato a teatro nel 2023, in occasione degli 800 anni dalla nascita del Presepe di Greccio, il primo presepe della storia, realizzato il 24 dicembre 1223, che ha reso il borgo di Greccio famoso in tutto il mondo.

Lo spettacolo esplora la figura di San Francesco d’Assisi, soffermandosi sull’enorme potere comunicativo e persuasivo che genera tutt’oggi.