In vacanza su Marte è già disponibile su Sky Cinema. Anzi, è già stato trasmesso una prima volta domenica 27 dicembre alle 19.35 su Sky Cinema Christmas. Un fatto inedito in quanto a rapidità, dal momento che un film uscito al cinema avrebbe dovuto attendere diversi mesi per arrivare sul piccolo schermo. Ma il covid ha chiuso le sale e ha ridisegnato i processi di distribuzione, con l’avvento delle piattaforme che, a partire dal 13 dicembre, ha permesso agli spettatori di noleggiare la pellicola – in questo caso su PrimaFila – al costo di 9,99 euro .

“Sarà come andare al cinema, ma anziché acquistare un biglietto ciascuno ne pagherete uno solo valido per tutta la famiglia”, spiegò Christian De Sica nel corso dell’ospitata promozionale a Domenica In. Già dopo Santo Stefano, però, il film era già fruibile in chiaro per i possessori del pacchetto ‘cinema’.

“La trasmissione, prima in Premium-VOD sulle piattaforme pay-per-view e poi direttamente in onda su Sky Cinema Christmas, è stata una scelta distributiva in seguito alla chiusura delle sale”, fanno sapere da Sky. Un chiarimento che, tuttavia, non fa luce sulla fretta con cui è stato effettuato il salto di grado.

Sì, la stranezza è stata notata solo dagli abbonati a Sky Cinema che si sono ritrovati improvvisamente a disposizione la pellicola. Ma essendo il prodotto, almeno fino al 26 dicembre, a pagamento pure per gli spettatori in questione, qualcuno ha inevitabilmente storto il naso in quanto avrebbe potuto evitare il noleggio e godersi In vacanza su Marte senza costi aggiuntivi nel bel mezzo delle feste. Va precisato comunque che la notizia della messa in onda era stata diffusa prima della vigilia di Natale e non all’ultimissimo istante.

Un’altra anomalia riguarda infine la rete e l’orario scelti per la primissima visione: sul canale 303 alle 19.35, con il passaggio su Sky Cinema Uno alle 21.15 che avverrà soltanto martedì 29. Non proprio l’attenzione che si riserverebbe ad un prodotto di punta.