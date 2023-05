In Silenzio, il thriller spagnolo di Netflix punta tutto sul fascino di Aron Piper e il classico melodramma

Se siete amanti delle serie tv spagnole In Silenzio fa al caso vostro. Non solo perché il protagonista è Aron Piper, uno dei volti più amati di Elite, affiancato da Manu Rios (che ha un ruolo minore e i due interagiscono complessivamente poco rispetto al passato), ma anche perché la serie su Netflix ha tutte le caratteristiche e gli elementi che hanno fatto la fortuna delle produzioni spagnole: il melodramma, il thriller, una fotografia opaca e quegli sguardi fissi nel vuoto che sembrano scritti dagli sceneggiatori di Boris.

In Silenzio, la trama

In Silenzio racconta la storia di Sergio Ciscar che ha ucciso i genitori quando era ancora minorenne. Dal momento dell’arresto Sergio, definito da tutti molto intelligente, ha smesso di parlare scegliendo accuratamente le persone con cui dialogare. Non ha mai spiegato il suo gesto né cercato di giustificarsi. Dopo sei anni esce di prigione e viene affidato a una comunità religiosa dove lavora in una serra.

A sua insaputa una psicologa ha allestito un esperimento per monitorarlo costantemente per capire se possa essere reinserito nella società ma soprattutto per cercare di comprendere questa misteriosa sfinge. Viene rimandato a vivere nella casa dei genitori che ha ereditato dopo il duplice omicidio e il suo unico obiettivo è ritrovare la sorella adottiva con cui non ha più avuto alcun contatto.

In Silenzio Cr. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX © 2022 In SilenzioCr. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX © 2022 In Silenzio Cr. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX © 2022 In Silenzio. Cr. LANDER LARRAÑAGA/NETFLIX © 2022 In Silenzio le immagini della serie Netflix Guarda le altre 4 fotografie →

In Silenzio, la recensione

Celebrity Hunted, il game di Prime Video in cui alcuni vip scappano inseguiti dai cacciatori che hanno accesso a ogni forma di sorveglianza e telecamere delle città d’Italia. Naturalmente è solo una ricostruzione e viene specificato al pubblico. La serie Netflix In Silenzio usa lo stesso stratagemma in un’opera di finzione facendo credere che possa essere realistico immaginare che un gruppo di psicologi e investigatori possano avere accesso alle telecamere di tutta la città seguendo e monitorando gli spostamenti del protagonista.

In Silenzio è una serie che chiede allo spettatore di dimenticare tutto, di non badare alle approssimazioni per lasciarsi condurre là dove il creatore Aitor Gabilondo ti vuole condurre. Il racconto di un giovane uomo tormentato, che cerca di riprendere in mano la propria vita mentre tutto il mondo gli rema contro. La storia di una psicologa decisa a dimostrare a tutti i costi la propria tesi e che finisce per perdersi dentro il suo stesso progetto. Tutti spunti interessanti che si perdono in una resa decisamente mediocre sia nella recitazione degli attori, con Almudena Amor che interpreta Ana che sembra aver preso lezioni da Corinna di Boris, che nelle tante forzature della sceneggiatura.

Non tutto deve necessariamente diventare una serie tv. Il racconto a puntate ha senso quando si cerca di approfondire i personaggi, oppure quando abbondano i colpi di scena che cambiano all’improvviso le sorti della storia. In questo caso il minutaggio è aumentato da campi larghi, dialoghi superflui, tanti sguardi fissi nel vuoto e storie che hanno poco senso. Si gira tanto intorno per arrivare a uno sviluppo interessante e soprattutto a un finale convincente e maturo per questa tipologia di serie. Il problema è solo arrivarci.

In Silenzio chi c’è nel cast

Sicuramente ad attirare il pubblico verso In Silenzio sono gli attori protagonisti Aron Piper e Manu Rios che arrivano dalla scuola di Elite dove hanno avuto anche qualche scena “bollente” insieme. In questa nuova produzione Netflix i due cercano di staccarsi dalle atmosfere più adolescenziali per affrontare una prova più matura. Piper è il protagonista, Sergio mentre Rios ha un ruolo minore, Eneko.

Nel cast della serie troviamo anche Almudena Amor nei panni di Ana, la psicologa alla guida dell’esperimento. Cristina Kovani è Marta, Aitor Luna è Cabrera, Ramiro Blas è Natanel, Aria Bedmar è Greta.

In Silenzio quando esce?

In Silenzio è disponibile su Netflix dalle 9:01 di venerdì 19 maggio in Italia e in tutti i paesi in cui è presente il servizio.

In Silenzio quante puntate sono

La serie In Silenzio è composta da 6 puntate da circa 50 minuti l’una create a Aitor Gabilondo già creatore delle serie di Mediaset Espana Il principe e Vivere Senza Permesso.

In Silenzio 2 si farà?

In Silenzio 2 potrebbe non esserci. Nonostante il potenziale successo che potrebbe avere, la serie sembra progettata come miniserie, arrivando fino alla fine delle puntate, l’impressione è di trovarsi davanti a una storia conclusa.