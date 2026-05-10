“In giro con la mia gemella”, Flavia Gatti presenta sua sorella: la foto boom di like

Questa sera Rai 1 trasmetterà l’ultima puntata di “Roberta Valente Notaio in Sorrento“, la fiction che ha saputo mescolare il rigore del diritto con il calore travolgente del Sud.

Al centro di questo straordinario successo c’è la talentuosa Flavia Gatti, l’attrice che presta il volto a Leda, la figura chiave attorno a cui ruotano le intricate vicende della serie.

Nei panni di Leda, Flavia ha regalato al pubblico un’interpretazione frizzante, trasformando il suo personaggio nel vero cuore pulsante del racconto. La sua capacità di muoversi tra le scrivanie dello studio notarile e i segreti di una Sorrento misteriosa ha incantato i telespettatori, rendendo Leda un simbolo di forza, empatia e modernità.

Flavia Gatti, relax in famiglia prima del gran finale: lo scatto social con la sorella

Nonostante l’enorme pressione per l’epilogo della serie e i riflettori costantemente puntati su di lei, Flavia Gatti non dimentica le proprie radici e l’importanza degli affetti più profondi.

Proprio poche ore prima della messa in onda dell’attesissimo finale di stagione, l’attrice ha voluto condividere con i suoi numerosi follower un momento di assoluta normalità e dolcezza. Sul suo profilo Instagram è infatti apparso uno scatto che la ritrae sorridente e rilassata, lontana dagli abiti di scena di Leda, mentre si gode il tempo in compagnia di sua sorella.

L’immagine è accompagnata dalla didascalia genuina “In giro con mi sorella“, un’espressione che sottolinea un legame indissolubile e una complicità evidente, fatta di somiglianze fisiche e sguardi spontanei.

Il post è stato immediatamente travolto dall’affetto dei fan, che attendono con ansia di scoprire come si concluderanno le vicende della loro beniamina, ricordandoci che, una volta spenti i riflettori del set, gli affetti restano il porto sicuro in cui tornare.