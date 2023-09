In altre parole è il nuovo programma di Massimo Gramellini in onda su La7 a partire da sabato 23 settembre alle 20:35 e per tutti i sabati e le domeniche alla stessa ora. Insieme al giornalista ed ex volto di Rai 3 ci sarà parte del cast che ha accompagnato il conduttore nell’avventura de Le parole della settimana. Tra questi ritroveremo anche il cantautore Roberto Vecchioni, il comico Saverio Raimondo e il critico d’arte Jacopo Veneziani.

Si aggiungeranno al parterre anche altri volti della rete come Alessandra Sardoni, già inviata del Tg La7 diretto da Enrico Mentana.

TvBlog seguirà in in diretta la conferenza stampa di presentazione del programma a partire dalle ore 12.