Imma Tataranni, le anticipazioni di domenica 29 marzo: colpo di scena tra Imma e Pietro

Il gran finale della quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto procuratore sta per arrivare e promette di essere una delle puntate più emozionanti e ricche di colpi di scena della serie. L’episodio conclusivo, in onda domenica 29 marzo 2026, segnerà una tappa decisiva nel percorso della protagonista e della sua famiglia, con scelte che potrebbero cambiare per sempre le loro vite.

Un nuovo caso e una famiglia che scricchiola

L’episodio si apre con un caso complesso che Imma dovrà affrontare a Matera, dove viene trovato il corpo di una persona apparentemente legata al mondo dei fornai. Ma dietro il delitto si nasconde un intreccio che riguarda anche il carcere, e Imma dovrà navigare tra i silenzi e le omertà delle persone coinvolte.

In questo scenario, la protagonista non solo si trova a dover affrontare il dolore di un padre che ha perso il figlio, ma anche a fare i conti con una serie di difficoltà familiari che non le danno tregua.

Nel frattempo, la situazione domestica si fa sempre più tesa. Valentina, la figlia di Imma e Pietro, ha preso una decisione che potrebbe cambiare gli equilibri familiari: vuole trasferirsi dalla Piacentini, mettendo a rischio l’armonia che la famiglia aveva faticosamente ricostruito. Ma un gesto disperato, come la tentata vendita di una spilla d’oro per risolvere i problemi economici, spingerà Imma e le nonne ad affrontare un confronto che riporterà finalmente la calma.

Il ritorno dell’amore e la riscoperta di sé

Sul fronte personale, Pietro affronta una grande svolta. Stanco del suo lavoro alla First Energy, dove le pratiche spregiudicate del suo capo Fossati lo avevano deluso, decide finalmente di rassegnare le dimissioni.

Tuttavia, un incontro inaspettato con il CEO dell’azienda gli permette di riscoprire la fiducia in sé stesso, restituendogli quella serenità che sembrava persa. Questo nuovo slancio professionale lo aiuterà anche a riavvicinarsi a Imma, con cui il legame si riaccende in modo intenso.

L’amore che sembrava svanito con il tempo, infatti, rinasce quando i due si ritrovano finalmente vicini e pronti a ricostruire un futuro insieme. Decidono così di non vendere più la casa, simbolo di una vita che vogliono ancora vivere insieme.

Il bivio di Imma: carriera o affetti?

Tuttavia, l’inaspettato colpo di scena arriva quando Imma scopre che la sua candidatura per diventare procuratore capo presso la Procura di Milano è stata accettata.

Una proposta che la spinge a riflettere sul suo futuro: deve inseguire il sogno di una carriera che ha sempre desiderato, ma che potrebbe allontanarla dai suoi cari? Oppure deve restare accanto a Pietro e Valentina, proprio ora che la famiglia sembra aver trovato una nuova serenità? La scelta che Imma dovrà affrontare sarà forse la più difficile di tutte, e segnerà il destino di tutti i personaggi coinvolti.