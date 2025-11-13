Imma Tataranni, da Rocco Papaleo a Vanessa Scalera: il possibile futuro della serie tra nuovi arrivi e inaspettati addii

Imma Tataranni, non solo fiction. La serie tratta dai libri di Mariolina Venezia si prepara per un nuovo capitolo, ma tanti sono ancora gli aspetti televisivi da chiarire: arrivi e partenze nel cast principale.

Imma Tataranni, molto più di una fiction. La protagonista dei libri di Mariolina Venezia, grazie alla versione televisiva, è diventata un cult anche nella quotidianità. La Basilicata, Matera in particolare, uno specchio sull’avanguardia e le nuove tendenze per mostrare e dimostrare quanto ancora è possibile fare in termini di sviluppo. La serialità, quella ben fatta come in questo caso, si conferma catalizzatore sociale e spunto di aggregazione. Non solo applausi, però, per un prodotto che – in termini di Auditel – non teme confronti.

Imma Tataranni, infatti, anche in replica (quando è stata chiamata in causa) non ha deluso. I successi in ambito di consenso e Share, tuttavia, non hanno placato le polemiche fra l’attrice protagonista Vanessa Scalera e la scrittrice dei romanzi da cui è tratta la fiction Mariolina Venezia. Recente, infatti, l’ultima polemica fra le due donne: il contesto era quello della presentazione dell’ultima stagione, prima della prossima, della serie.

Imma Tataranni, verso la quinta stagione

L’appunto, piccato, della scrittrice e autrice dei romanzi contro Scalera era quello di non averla menzionata durante i ringraziamenti di rito sul palco del Festival di Sanremo. Si tratta, ovviamente, della scorsa edizione. Scalera ha chiarito che si è trattato di una dimenticanza non voluta, ma la scrittrice ha calcato la mano ed è cominciata una polemica piuttosto importante fra le due. Tutto rientrato dopo pochi minuti, ma le schermaglie dialettiche restano e non solo quelle.

Tornando alla stretta attualità, Imma Tataranni è pronta a ripopolare il piccolo schermo con la quinta stagione. Le riprese del nuovo capitolo, secondo quanto si apprende da TV Sorrisi e Canzoni, sono iniziate dallo scorso settembre. Il cast presenta importanti novità: la prima è che Vanessa Scalera vestirà per l’ultima volta i panni del Sostituto Procuratore. “Faccio la quinta stagione, poi basta. Lascio al momento giusto”, ha dichiarato l’attrice. C’è chi sostiene che questa scelta sia figlia proprio degli attriti con Venezia, ma non ci sono conferme ufficiali per quanto riguarda questa tesi. Chi invece lascia già dal quinto capitolo è Alessio Lapice: i telespettatori non lo vedranno più vestire i panni del Maresciallo Calogiuri.

Rocco Papaleo entra nel cast

Confermati, invece, gli altri ruoli della serie: Massimiliano Gallo interpreterà Pietro De Ruggeri, Barbara Ronchi tornerà ad essere Diana De Santis e Carlo Buccirosso sarà nuovamente Alessandro Vitali. Senza dimenticare gli altri componenti: Carlo De Ruggieri (Dottor Taccardi), Nando Irene (Antonio Lamacchia), Alice Azzariti (Valentina De Ruggeri), Dora Romano (Sig.ra De Ruggeri – mamma di Pietro), Lucia Zotti (Sig.ra Tataranni – mamma di Imma), Monica Duggo (Maria Moliterni), Andrea Di Casa (Salvatore) e Cesare Bocci (Saverio Romaniello).

Una vera e propria reunion con qualche novità: la più importante (e più attesa) riguarda l’ingaggio di Rocco Papaleo. L’attore lucano entra a far parte del gruppo squadra della serie. Una vera soddisfazione per lui, ancor più per RaiFiction, avendo seguito le vicende di Imma Tataranni da estimatore. “Una grande soddisfazione per me essere qui”, ha detto durante le riprese di quella che sarà la prossima stagione.

Il futuro della serie

Massimo riserbo sul ruolo che Papaleo andrà a interpretare: è possibile dire soltanto che valorizzerà ulteriormente il territorio lucano. L’interprete e regista ha sempre cercato di farlo anche all’interno dei progetti che ha diretto, come “Basilicata Coast To Coast” e “Scordato”. Ora sarà impegnato in questa nuova sfida professionale che lo vedrà ugualmente coinvolto in quella che sarà l’implementazione di valori legati non solo al territorio, ma anche alla forza e capacità dei prodotti lucani. Anche sul piano mediatico.

Un altro interrogativo è quello legato alla serie stessa. La quinta stagione dovrebbe essere l’ultima, ma non è ancora chiaro se Mariolina Venezia continuerà a scrivere libri dedicati al Sostituto Procuratore: se così fosse, i romanzi continuerebbero ma la versione televisiva verrebbe messa in stand-by.

Libri e fiction

Veniamo, dunque, alla domanda chiave: Vanessa Scalera lascerà il personaggio di Imma, quindi la serie – qualora dovesse riprendere televisivamente – avrebbe un’altra interprete? Il dubbio resta perchè i telespettatori non vorrebbero rinunciare a vedere nuove storie di Imma Tataranni, ma immaginare un’altra attrice al posto di Vanessa Scalera sarebbe – per molti tra il pubblico – quantomeno arduo. Tutto resta aperto, in termini di futuro. Nel presente più immediato, intanto, c’è la quinta stagione: il conto alla rovescia verso la primavera del 2026 è già cominciato.