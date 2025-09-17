Imma Tataranni, cosa sappiamo della nuova stagione e quando andrà in onda. Le anticipazioni

Le riprese della nuova stagione di Imma Tataranni– Sostituto Procuratore sono in corso. La serie è attesa e visto il successo delle precedenti edizioni sicuramente non deluderà il pubblico. Vanessa Scalera veste i panni dell’iconico magistrato, dalle caratteristiche e modi fuori dal comune, ma che sin dal debutto ha conquistato i telespettatori. Al suo fianco ci sarà il marito Pietro, che ha il volto di Massimiliano Gallo, ma anche Barbara Ronchi che interpreta Diana, collega e amica d’infanzia del magistrato.

Le riprese si svolgono tra Roma e la Calabria e bellissimi sono i paesaggi che mostrano i panorami di Matera. La nuova stagione sarà costituita di 4 puntate, che dovrebbero andare in onda in prima serata da febbraio 2026. I numerosi fans di Imma Tataranni non dovranno attendere molto, nel frattempo si sono godute le repliche dei precedenti capitoli, puntate che la Rai ha mandato in onda durante l’estate. Le novità di Imma Tataranni 5 sono diverse, e tutte lasceranno senza parole il pubblico.

In primis la prossima sarà la prima stagione senza il maresciallo Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice. Personaggio chiave della serie, che ha emotivamente condizionato il noto magistrato e si è posto tra Imma e il marito, creando dei disagi personali. Imma non avrà più al suo fianco il suo punto fermo, e dovrà affrontare la quotidianità senza di lui, cosa che a quanto pare influenzerà il suo modo di fare. Il sostituto procuratore di Matera poi si troverà a fare i conti con la sua vita sentimentale: riuscirà a superare le problematiche con il marito Pietro?

Torna a Matera anche la figlia Valentina, con cui Imma ha sempre avuto un rapporto contrastato. Quale sarà il ruolo della giovane per il momento non è dato sapere: è tutto da scoprire. Diana è stara promossa giudice di pace, e questo nuovo ruolo condizionerà il suo percorso nella serie. In diverse occasioni Barbara Ronchi si è detta entusiasta del suo personaggio in Imma e non ha mai pensato di lasciarlo.

Imma Tataranni 5, la nuova trama: tutti gli sviluppi

Il personaggio di Imma Tataranni è nato dalla fantasia di Mariolina Venezia che oggi è impegnata, insieme agli altri autori e sceneggiatori, a scrivere la trama della nuova stagione. Ci saranno nuovi personaggi e dinamiche vivaci, ma la personalità di Imma non verrà cambiata. Il magistrato sarà concentrato sulla sua vita privata e si dedicherà alla ricostruzione di alcuni rapporti.

Determinate anche il legame con il latitante Latronico e tutto ciò che riguarda la costruzione del nuovo ospedale. Imma sarà impegnata in vicende che la coinvolgeranno totalmente. Secondo alcuni rumors la quinta stagione sarà probabilmente l’ultima: la serie, nonostante il successo, non avrà un seguito.

Vanessa Scalera: “Imma mi mancherà”

In una recente intervista Vanessa Scalera ha ribadito che dopo l’ultima stagione lascerà la serie. Non tornerà a vestire i panni d’Imma Tataranni anche se è convinta che il personaggio, che le ha dato un’ampia popolarità, le mancherà: “Farò la quinta stagione poi basta. Lascerò la serie al momento giusto, anche se Tataranni mi mancherà”.

L’attrice ha poi evitato di commentare il contrasto avuto con Mariolina Venezia, creatrice di Imma Tataranni. Ha tuttavia ribadito di aver percepito invidia quando la serie ha avuto successo: “Ho avvertito l’invidia quando Imma Tataranni è esplosa e continuo ad avvertirla, anche da persone che ritenevo amiche”