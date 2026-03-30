Imma Tataranni 5 chiude in bellezza: la fiction Rai arriva a doppiare il Milionario. I dati Auditel del 29 marzo 2026

Imma Tataranni 5 doveva fare il botto conclusivo e l’ha fatto. Missione compiuta secondo i vertici di Raiuno che, dalla quinta stagione della fortunata serie di Rai Fiction, si aspettavano esattamente questo. Quattro settimane di dominio televisivo in prima serata, con l’ultima puntata in crescita ulteriore. Tutto ciò è avvenuto dimostrando che i titoli cult riescono – sempre e comunque – a fare la differenza. Il Sostituto Procuratore più conosciuto di Matera e della televisione italiana realizza il 24,5% di Share. All-in che doppia, inesorabilmente, Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo.

A chiudere, dopo le puntate semestrali previste, è anche il programma di Gerry Scotti con uno Share decisamente inferiore. Il quiz televisivo ottiene il 12,7% di Share. La metà esatta rispetto alla concorrenza. Il format verrà riproposto e rinnovato nella prossima stagione, con qualche accorgimento, per ritrovare l’abbrivio di cui è stato protagonista in periodi tutt’altro che remoti. Le reti cadette hanno puntato su format diversi: Rai2 propone Per Sempre Gino, in ricordo del compianto artista Gino Paoli, e ottiene il 3,2% di Share.

Imma Tataranni chiude i battenti doppiando il Milionario

Rai3 con Presadiretta ottiene il 4,4% di Share. Rete4 conquista il 4,9% di Share con Fuori dal Coro. Italia Uno svetta per le medie stagionali de Le Iene presentano Inside: la trasmissione di Davide Parenti ha sempre ottenuto buoni risultati, arrivando all’8,2% di Share si avvicina ulteriormente alle cifre che contraddistinguono il formato classico del contenitore.

Quello, in altre parole, condotto dalla coppia professionale formata da Max Angioni e Veronica Gentili. La versione classica, rispetto alla Inside, si attesta sul 9% arrivando a toccare anche il 10% di Share. La crescita della variante approfondimento testimonia la validità del titolo anche nelle alternative più didascaliche.

Fabio Fazio fa crescere ancora la Nove

La7 propone Propaganda Live alla domenica, dopo lo stop forzato di venerdì scorso dovuto allo sciopero nazionale dei giornalisti, e ottiene il 4,6% di Share. Una percentuale importante, ma non all’altezza dei trascorsi del programma che paga, in questo caso specifico, una collocazione diversa dal solito. Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 2,6% di Share con il Gran Premio di Moto 2 seguito da Grid che totalizza il 2,4%. Nove ritrova il consueto appuntamento con Che Tempo Che Fa: la trasmissione condotta da Fabio Fazio ottiene l’8,1% di Share nella parte centrale di programma.

L’anteprima si attesta sul 2,4%, mentre Il Tavolo chiude al 6,9% di Share. L’importante è finire, epilogo del format, conquista il 6,5% di Share. Canale 20 sceglie Memory e si accontenta del 2,4% di Share, mentre Parker – in onda su Rai4 – si ferma al 2,3% di Share. Iris, invece, non va oltre l’1,6% di Share con Rivelazioni – Sesso e Potere. RaiPremium punta sulla replica di Stasera Tutto È Possibile arrivando all’1,1% di Share.

De Martino si prende l’access prime time

De Martino è presente anche nella sfida di preserale con Gerry Scotti: Affari Tuoi ottiene il 23,5% di Share, tanto basta per fare la differenza su La Ruota della Fortuna che si ferma al 22,7% di Share. I due si passano il testimone sera dopo sera, ormai è sempre più complicato stabilire una supremazia televisiva in access prime time. I due formati, sul piano percentuale, praticamente viaggiano appaiati e regalano sorprese in ambito di leadership. La stagione, in questo senso, è ancora lunga.