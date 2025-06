Le anticipazioni della terza puntata, in onda domenica 9 marzo 2025, alle 21:30, di Imma Tataranni 4, la fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romani di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista, il Sostituto Procuratore di Matera alle prese non solo con intricasi casi da risolvere, ma anche con una personale crisi legata al suo matrimonio.

Imma Tataranni 4, terza puntata

Calogiuri lascia Matera

Dopo l’arresto del latitante Latronico, l’indagine sotto copertura di Calogiuri (Alessio Lapice) si conclude, costringendo il maresciallo a lasciare Matera per garantire la sua sicurezza. Pietro (Massimiliano Gallo), sempre più affrancato, trova nell’amicizia con Vasco Parisi (Tommaso Ragno) un importante punto di riferimento.

Matrimonio con delitto

Intanto, tutta Matera è riunita per il matrimonio della D’Antonio, dove Filomena (Dora Romano) è impegnata a mantenere le apparenze per preservare la reputazione familiare. Durante i festeggiamenti, un evento drammatico sconvolge l’atmosfera: l’omicidio del “Barone Rosso” Aurelio Sansevero.

Valentina scopre il tradimento della madre

Mentre cerca di mettere insieme i pezzi del caso e di trovare l’assassino, Imma deve anche affrontare Pietro che le ha chiesto di avviare le pratiche per la separazione e Valentina (Alice Azzariti) che ha scoperto casualmente il suo tradimento con Calogiuri.

Quante sono le puntate di Imma Tataranni 4?

Le foto di Imma Tataranni 4 Guarda le altre 29 fotografie →

In tutto, le puntate di questa stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda su Raiuno ogni domenica sera dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo.

Come vedere Imma Tataranni 4 su RaiPlay?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Imma Tataranni 4 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono rivedere anche le stagioni precedenti.