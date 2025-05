Le anticipazioni della seconda puntata, in onda domenica 2 marzo 2025, alle 21:30, di Imma Tataranni 4, la fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romani di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista, il Sostituto Procuratore di Matera alle prese non solo con intricasi casi da risolvere, ma anche con una personale crisi legata al suo matrimonio.

Imma Tataranni 4, seconda puntata

Imma e la notte con Calogiuri

Imma ha passato la notte con Calogiuri (Alessio Lapice) in un agriturismo, ma il ritorno alla quotidianità la riporta presto ai suoi doveri. Mentre cerca di capire cosa desideri veramente e quale sia la decisione più giusta da prendere, Pietro (Massimiliano Gallo) trova conforto nell’amicizia con lo scrittore Vasco Parisi (Tommaso Ragno), scoprendo in lui un compagno con cui confrontarsi e riorganizzare la sua vita senza Imma.

I dilemmmi di Diana e Valentina

Diana (Barbara Ronchi), intanto, affronta il dilemma di lasciare il suo ruolo di cancelliera per inseguire l’ambizione di diventare giudice di pace, cercando di bilanciare le sue aspirazioni con la lealtà verso Imma. Valentina (Alice Azzariti), dal canto suo, cerca in tutti i modi di aiutare i genitori a risolvere la loro crisi matrimoniale. Per un caso fortuito Diana e Salvatore (Andrea Di Casa) si conoscono, ignari di essere entrambi legati per motivi diversi allo sceriffo di Matera.

Un’indagine tra vecchi rancori

Sul fronte investigativo, la morte di due persone legate al mondo del circo porta Imma e Calogiuri ad investigare tra vecchi rancori e identità nascoste. E Imma si scopre sempre più divisa tra le sue responsabilità professionali e il bisogno di fare chiarezza sui suoi sentimenti. Nel frattempo, l’indagine sotto copertura di Calogiuri per catturare il latitante Latronico arriva a un momento cruciale, spingendolo a fare i conti con i suoi sentimenti per Imma.

Quante sono le puntate di Imma Tataranni 4?

In tutto, le puntate di questa stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda su Raiuno ogni domenica sera dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo.

Come vedere Imma Tataranni 4 su RaiPlay?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Imma Tataranni 4 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono rivedere anche le stagioni precedenti.