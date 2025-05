Imma Tataranni 4, anticipazioni prima puntata: Imma confessa il tradimento a Pietro e finisce in ospedale (dove indaga)

Le anticipazioni della prima puntata, in onda domenica 23 febbraio 2025, alle 21:30, di Imma Tataranni 4, la fortunata serie tv di Raiuno tratta dai romani di Mariolina Venezia (editi da Einaudi) e con Vanessa Scalera nei panni della protagonista, il Sostituto Procuratore di Matera alle prese non solo con intricasi casi da risolvere, ma anche con una personale crisi legata al suo matrimonio.

Imma Tataranni 4, prima puntata: “Provaci ancora, Imma”

Imma cerca rifugio da Diana

Imma Tataranni, si è rifugiata a casa di Diana (Barbara Ronchi) per affrontare la crisi più profonda della sua vita: il suo matrimonio con Pietro (Massimiliano Gallo) è in bilico e il legame con Calogiuri (Alessio Lapice), dopo aver ceduto al suo fascino, agita i suoi pensieri.

Tutti cercano Imma

Nessuno sa dove sia finita e tutti la cercano: Pietro, Calogiuri, Vitali (Carlo Buccirosso) e persino la Moliterni (Monica Dugo). Nel frattempo, Valentina (Alice Azzariti) si concentra sui suoi studi, cercando di mantenere le distanze dai problemi dei genitori, mentre Brunella continua la sua vita assistita dal nipote Salvatore (Andrea Di Casa). Diana invece comincia a sentire la fatica della convivenza con Imma e Filomena (Dora Romano) è preoccupata che suo figlio possa separarsi, temendo le conseguenze di uno scandalo.

Imma confessa il tradimento e viene ricoverata

Quando Pietro finalmente trova Imma, i due si confrontano e lei confessa di averlo tradito con il maresciallo Calogiuri. Tra i due la distanza appare insanabile. Sopraffatta dallo stress, Imma ha un malore improvviso e viene ricoverata in ospedale, dove si ritrova, come suo solito, ad indagare sulla misteriosa morte del medico Egidio Calbi. Mentre cerca di destreggiarsi tra le tensioni personali e le intuizioni investigative, il suo legame con Calogiuri si fa più intenso, lasciandola a interrogarsi su ciò che desidera davvero per il suo futuro.

Quante sono le puntate di Imma Tataranni 4?

In tutto, le puntate di questa stagione sono quattro, ciascuna della durata di circa cento minuti, in onda su Raiuno ogni domenica sera dal 23 febbraio 2025. L’ultima puntata va in onda il 16 marzo.

Come vedere Imma Tataranni 4 su RaiPlay?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Imma Tataranni 4 in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, su cui si possono rivedere anche le stagioni precedenti.