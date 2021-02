Imma Battaglia: “Non credo alla storia tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò”

Imma Battaglia, nelle scorse ore, su Today.it, ha commentato le vicende della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. In particolare l’amore tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che, in questi cinque mesi, ha catalizzato l’attenzione dei telespettatori. Nell’ultima puntata del reality di Canale 5, la modella brasiliana ha confessato di essere innamorata dell’amica spiazzando i suoi compagni d’avventura:

“Non credo minimamente a quella storia, ma fin dall’inizio. Dayane viene da una cultura, quella sudamericana, che anche lei ha ribadito essere più libera e quindi sicuramente è più abituata a lasciarsi andare, a fare esperienze, ma alla sua ultima dichiarazione non ci credo. Non ci credo perché l’amore vero, quello passionale, non ti fa controllare e non ti riesce a far fermare neanche davanti all’idea che tua figlia ti guardi, come ha detto ieri. È un po’ quello che è accaduto a Pierpaolo. Anche lui ha un figlio ma non mi pare che si sia fermato davanti a un amore”.

La moglie di Eva Grimaldi, però, si è concentrata particolarmente sull’espressione di Andrea Zenga (con cui l’ex Adua Del Vesco ha iniziato una storia all’interno del loft di Cinecittà), che, a suo dire, rappresenta, a pieno, il pensiero di una parte della società: “Zenga rappresenta una società che non capisce e rimane confusa. Non che discrimina, ma che non comprende. Quindi questo continuo giocare con i termini, in realtà è forzare verso un argomento che o esiste o non esiste. Se io mi sono innamorata di te e sono una donna che ama una donna, io sto avendo una relazione lesbica. Chiamiamola con il suo nome”.

Oltre ai concorrenti dichiaratamente gay (Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis), quest’anno, al GF Vip, si sono affrontate molte tematiche legate al mondo lgbt come il coming out di Gabriel Garko, o l’innamoramento platonico tra un ragazzo omosessuale (Zorzi) e un eterosessuale (Francesco Oppini) sfociato in una bellissima amicizia.