Illuminate 2024, Rai 3: stagione 6, protagoniste, narratrici, quando va in onda

Illuminate è una serie di docu-film dedicati alle eccellenze femminili italiane, in onda su Rai 3, giunta alla sesta stagione. Le donne del Novecento al centro di questa stagione saranno Nilla Pizzi, Monica Vitti, Suso Cecchi D’Amico e le Sorelle Fontana che saranno raccontate rispettivamente da Martina Stella, Carla Signoris, Anna Ferzetti ed Euridice Axen.

In un racconto che unisce narrazione cinematografica, materiali d’archivio e testimonianze dirette, le quattro attrici-narratrici ripercorreranno il percorso professionale e umano di queste sei protagoniste della storia e della cultura del nostro paese.

Illuminate è una docu-serie prodotta da Gloria Giorgianni per Anele in collaborazione con Rai Cultura, con la regia di Michele Imperio, Marco Spagnoli, Maria Iovine e Luca Brignone.

Quando va in onda Illuminate?

La sesta stagione della docu-serie andrà in onda a partire da domenica 25 febbraio 2024, in seconda serata, su Rai 3.

Illuminate 2024: quante puntate sono?

Le puntate della sesta stagione saranno 4.

Illuminate 2024: anticipazioni puntate

Illuminate, puntata 25 febbraio 2024: Nilla Pizzi

Nella prima puntata, Martina Stella, invitata come ospite alla nuova edizione del Premio Nilla Pizzi, intraprenderà un viaggio a Sant’Agata Bolognese e scoprirà una donna, Nilla Pizzi, che non è stata solo un’illustre cantante ma anche una donna che ha viaggiato il mondo, che ha aperto un ristorante ad Acapulco di cui era spesso ospite Frank Sinatra, che ha vissuto una vita intensa, senza mai dimenticare i suoi tanti fan.

Nel docu-film, interverranno la nipote di Nilla Pizzi, Maura Fantuzzi, Platinette, Pino Strabioli, il manager Elia Faustini, l’amico e collezionista di oggetti appartenuti alla cantante Matteo Scircoli, il direttore del Teatro Comunale Ferdinando Bibiena di Sant’Agata Bolognese Romeo Grosso, il giornalista e speaker radiofonico Massimo Cotto, la cantautrice Greta Zuccoli e il biografo Enzo Giannelli.

Il regista del docu-film è Michele Imperio.

Illuminate, puntata 3 marzo 2024: Monica Vitti

Nel secondo docu-film di questa stagione, dedicato a Monica Vitti, Carla Signoris sognerà di rivivere una “giornata particolare” della vita della grande attrice, precisamente il 3 maggio 1988, quando Le Monde pubblicò la falsa notizia della sua scomparsa. Mattatrice della commedia italiana, Monica Vitti ha inventato un nuovo stile, stravolgendo i canoni del cinema e gli stereotipi della bellezza dell’epoca.

Nel docu-film, interverranno Elliot Gould, Carlo Verdone, Sergio Rubini, la giornalista e scrittrice Laura Delli Colli, il regista e compositore Stefano Reali, gli attori Francesco Siciliano e Orsetta Gregoretti, la costumista Nicoletta Ercole, la scrittrice Patrizia Carrano, la sceneggiatrice Silvia Napolitano e il fotografo Gianni Bozzacchi.

Il regista del docu-film è Marco Spagnoli.

Illuminate, puntata 10 marzo 2024: Suso Cecchi D’Amico

Nel terzo episodio di questa stagione, Anna Ferzetti interpreterà la figura della prima e unica sceneggiatrice degli anni d’oro del cinema italiano, Suso Cecchi D’Amico, nel docu-film che porta sullo schermo il suo battesimo artistico, quando nel 1946 scrisse il suo primo film Avatar.

Nel docu-film, interverranno il figlio Masolino D’Amico, i nipoti Lorenzo D’Amico e Margherita D’Amico, Ivan Cotroneo, Luca Zingaretti, lo sceneggiatore e regista Francesco Bruni e la direttrice del Premio Solinas Annamaria Granatella.

La regista del docu-film è Maria Iovine.

Illuminate, puntata 17 marzo 2024: Sorelle Fontana

Nel quarto e ultimo episodio di questa stagione, Euridice Axen intraprenderà un viaggio nella storia d’Italia dagli anni ’30 fino ad oggi con gli occhi delle Sorelle Fontana, Zoe, Micol e Giovanna, tre giovani sarte emiliane che hanno dato vita ad abiti dallo stile unico, ambiti e indossati dalle donne più importanti del mondo, lasciando in eredità una visione moderna della moda e della femminilità.

Nel docu-film, interverranno la figlia di Giovanna Fontana Roberta Lami, presidente della Fondazione Micol Fontana, la nipote Maria Cristina Giusti, la nuora Luisella Rastelli, coordinatrice delle collezioni Fontana, lo stilista Guillermo Mariotto, la giornalista e produttrice Matilde Bernabei, l’annunciatrice e conduttrice televisiva Rosanna Vaudetti, il presidente dell’Accademia Costume e Moda Andrea Lupo Lanzara, la disegnatrice e indossatrice Luisida Caligaris Papa e la giornalista Marina Como.

Il regista del docu-film è Luca Brignone.

Illuminate: protagoniste, attrici

Nelle cinque precedenti stagioni, sono state raccontate le vite di Krizia, Margherita Hack, Rita Levi Montalcini, Palma Bucarelli, Oriana Fallaci, Laura Biagiotti, Virna Lisi, Marisa Bellisario, Sandra Mondaini, Alda Merini, Renata Tebaldi, Gae Aulenti, Mariangela Melato, Susanna Agnelli, Marta Marzotto, Fernanda Pivano, Lina Wertmüller, Maria Callas, Franca Valeri e Wanda Ferragamo.

Le attrici-narratrici che hanno ripercorso le loro vite sono state, rispettivamente, Carolina Crescentini, Francesca Inaudi, Caterina Guzzanti, Valentina Bellè, Sabrina Impacciatore, Serena Rossi, Bianca Guaccero, Violante Placido, Lucia Mascino, Claudia Gerini, Serena Autieri, Matilde Gioli, Elena Sofia Ricci, Stefania Rocca, Nicoletta Romanoff, Valentina Cervi, Michela Andreozzi, Silvia D’Amico, Emanuela Fanelli e Anna Valle.

Illuminate su RaiPlay

La docu-serie, oltre che durante la messa in onda su Rai 3, è visibile anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Su RaiPlay, si possono anche recuperare o rivedere le puntate dopo la messa in onda.