Colpaccio di Enrico Mentana, che domani sera, sabato 30 ottobre, intervisterà in uno speciale in onda in prime time su La7 Ilda Boccassini. Si tratta della prima intervista televisiva all’ex magistrato da quella storica de Il Fatto di Enzo Biagi datata 1998.

In quella occasione (andò in onda alle 20.45 su Rai1) la Boccassini disse di non condividere ”assolutamente” che un magistrato possa fare poi il politico. Inoltre parlò del ”tormento” del magistrato che deve essere inteso come ”l’umanità con cui si deve affrontare il proprio lavoro quando bisogna fare delle scelte radicali, dolorose come quella di decidere sulla libertà o erogare una condanna”.

L’intervista di domani sera a Ilda Boccassini verterà sulla mafia, sulla magistratura, su Silvio Berlusconi, ma anche su Giovanni Falcone. Negli scorsi giorni, infatti, non sono mancate le polemiche per la confessione dell’ex procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano a proposito della sua storia d’amore con il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992. Una confessione pubblica avvenuta in occasione della promozione di La stanza numero 30, la sua autobiografia edita da Feltrinelli.

L’appuntamento con l’esclusiva intervista di Enrico Mentana a Ilda Boccassini è per domani su La7 alle ore 21.20. A seguire sarà proposto il film tratto dal libro di Rosaria Schifani e Felice Cavallaro, diretto da Claudio Bonivento, Vi perdono ma inginocchiatevi, che racconta la vita dei tre poliziotti della scorta del giudice Falcone e dei loro familiari, fino alla strage di Capaci con la loro drammatica fine insieme a Falcone e alla moglie, avvenuta il 23 maggio del 1992.