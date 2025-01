Attualmente presente su Netflix con Ilary, la docu-serie ideato seguito di Unica, documentario reso disponibile due anni fa sempre sulla piattaforma statunitense, Ilary Blasi è stata intervistata da Silvia Toffanin nella puntata odierna di Verissimo.

Le due conduttrici, un tempo anche ex Letterine di Passaparola, durante il loro incontro, hanno anche smentito una presunta discussione che avrebbe incrinato i loro rapporti:

Io e te abbiamo litigato? Sì, mi sono andati via i lividi proprio l’altro giorno! Ma perché è uscita questa notizia? Non è successo niente, smentiamo. Ti voglio bene. Preparati, perché ti vengo a bussare di notte con le telecamere!

La conduttrice romana, che stando ad un nostro retroscena potrebbe tornare alla conduzione de L’Isola dei Famosi, ha commentato alcune scene tratte dalla sua docu-serie come il lancio dal paracadute:

Non ho mollato ma avevo la faccia del terrore. Ma era una cosa che volevo fare. Non potevo dire di no. Però mi sono proprio ca*ata sotto! Avevo paura che non si aprisse il paracadute, avevo proprio paura de morì!