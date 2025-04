Ilary Blasi rischia lo stop? Cosa sta succedendo a The Couple

Ilary Blasi potrebbe rischiare lo stop di The Couple: è quanto si trapela da alcune fonti in queste ore. Ecco cosa succede.

Ilary Blasi sta per rischiare lo stop del nuovo reality The Couple? L’indiscrezione sta circolando in queste ore sul web e sta già allarmando tutti i fan. La conduttrice è infatti tornata al timone di un prodotto Mediaset dopo un periodo di pausa e lo ha fatto con un programma tutto nuovo, che segue la scia del reality Grande Fratello. Stavolta in palio ci sono però 1 milione di euro, e ad accaparrarsi questa grossa cifra sono diversi Vip, presentatisi in coppia per essere i protagonisti di una sorta di esperimento sociale. Il reality è iniziato da poco ma di certo sta ottenendo dei buoni – ma non ottimi – consensi da parte del pubblico italiano.

Pare che ora possa però esserci uno stop, com’è stato annunciato da delle fonti subito dopo la messa in onda. Ci sono dei seri motivi dietro questa svolta.

The Couple verso la chiusura: cosa succede

Secondo quanto riportato su Hit, il palinsesto Mediaset avrebbe deciso di dare un taglio netto al nuovo programma The Couple condotto da Ilary Blasi. Pare infatti che l’azienda milanese abbia deciso di anticipare la chiusura al 5 maggio e di fare così slittare la partenza de L’Isola dei Famosi già al 12 maggio. All’inizio erano infatti previste 8 puntate ma, per via degli ascolti non proprio alti, il reality show potrebbe quindi chiudere prima. Il primo episodio ha infatti ottenuto il 18,6% di share, ma all’improvviso il programma è crollato arrivato al 13,01%. “Ora, a meno di ulteriori scivoloni verso il basso, il programma andrà avanti“, si legge in rete. The Couple potrebbe però chiudere 3 puntate prima del previsto.

Le indiscrezioni dicono quindi che la finale di questo reality show – che è stato mandato in onda subito dopo la fine del Grande Fratello – potrebbe chiudere alla quinta puntata. “Magari con un montepremi opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte“, si legge infine. Al momento non ci sono grandi certezze circa questi rumours, ma di certo la conferma potrebbe arrivare a breve.

Chi sono le coppie concorrenti di The Couple

Questo nuovo programma Mediaset è stato di certo una sfida per il palinsesto Mediaset, e sta vedendo nuovamente llary Blasi in veste di conduttrice, dopo molte esperienze di reality nel corso della sua carriera. A partecipare a questo reality sono: Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, le sorelle Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, le ex veline Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, le sportive Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco.

L’appuntamento con The Couple è sempre di lunedì, alle ore 21.40 su Canale 5. Nel corso della puntata di ieri 21 aprile 2025, sono arrivate in nomination le coppie Thais ed Helena contro Pierangelo e Jasmine.