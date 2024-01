Ilary Blasi mania tra libro in uscita, interviste e l’ospitata a Verissimo

Nelle ultime ore, è scoppiata la Ilary Blasi mania. Nonostante non ci sia ancora alcuna certezza sul suo futuro professionale, la conduttrice ha catalizzato l’attenzione su di sé e sull’autobiografia in uscita il prossimo 30 gennaio che porta per titolo ‘Che stupida’.

“Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio. E non perché porti spesso i capelli dello stesso colore di Elsa di Frozen, ma perché non mi faccio dominare dalle emozioni. Le vivo fino in fondo, sia chiaro. La felicità, la tristezza, l’entusiasmo, la nostalgia, il dolore… lascio che mi riempiano, tuttavia salvaguardo il ponte di comando della nave: quello spazio deve rimanere sgombro per l’azione, in caso di imprevisti. Avevo l’impressione che una marea scura si stesse allargando dentro di me e arrivasse a lambire il ponte. Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì.

“Che stupida” è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso.

“Che stupida. La mia verità”, è preordinabile da oggi in tutte le librerie e store on-line”.

Poi, nella giornata di ieri, due annunci assai gustosi per gli amanti della saga Francesco Totti – Ilary Blasi con l’ospitata di domenica a ‘Verissimo’ dall’amica Silvia Toffanin (cosa avrà di nuovo da raccontare? Replicherà a Cristiano Iovino sulla questione ‘caffè’? Presenterà ufficialmente il nuovo fidanzato Bastian Muller?) e la pubblicazione di un’intervista verità a ‘7’ del ‘Corriere della sera’ in cui spiega che ‘non ho fatto questa serie o questo libro per fare male a lui ma per rispetto a me, per dire il mio punto di vista. La mia intenzione non era ferirlo: semplicemente, ho raccontato quello che è successo’.

Anche Fiorello, stamattina, a Viva Rai 2, ha parlato del gossip del giorno. “C’è la versione di Iovino, ‘con Ilary incontri intimi’ – spiega -. Ma i personal trainer sono come i preti, hanno il segreto professionale! Ancora, lui dice ‘non c’è stato solo un caffé’. La Blasi smentisce e dice: era latte di soia. E il cornetto? L’ha preso Totti”. Ma non finisce qui: “Ilary ha rivelato che dopo il libro e il documentario, farà anche un musical!”. Miglior chiosa non può esserci…