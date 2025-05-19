Il Volo Tutti per Uno – Viaggio nel tempo in onda stasera 19 maggio: ospiti e anticipazioni

Il Volo, chi saranno gli ospiti del loro nuovo show su Canale 5. Tutto quel che c’è da sapere. Gli ospiti e la scaletta.

Stasera 19 maggio, in prime time su Canale 5, andrà in onda a partire dalle 21 e 20 la prima puntata delle tre previste del nuovo show de Il Volo, Tutti per uno- Un viaggio del tempo dalla cornice del Palazzo Tè di Mantova, autentico gioiello del Rinascimento Italiano. Uno spettacolo degno di nota ma pure una vera festa pensata appositamente per lo zoccolo duro degli estimatori dei tre artisti, composto anche da giovani e giovanissimi, sparsi in tutto il mondo.

Inoltre è anche da vedersi come un valido strumento per far conoscere l’arte e la maestria del trio a chi ancora non lo conosce a fondo.

L’idea alla base è quella di creare una sorta di ponte tra le varie generazioni e di riscoprire vecchi classici della tradizione musicale italiana e mondiale, proponendoli però in chiave moderna e ben più innovativa.

Sul palco Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone presenteranno i brani più apprezzati del loro vasto repertorio, compresi i loro successi sanremesi, e qualche cover che fa parte del loro percorso musicale oltre qualche interessante novità. Nuovi arrangiamenti e la presenza dell’orchestra renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva e romantica. Il tuto è stato studiato nei minimi dettagli per rendere lo spettacolo ancora più emozionante.

Gli ospiti del loro show con una conduttrice d’eccezione

Non mancheranno momenti in cui i tre tenori si esibiranno singolarmente, mettendo in luce le proprie caratteristiche vocali e doti di showman a tuttotondo. Tra i tanti ospiti Eros Ramazzotti, Fiorella Mannoia, Giorgio Panariello, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri e Malika Ayane. Grazie alla loro presenza Ignazio, Piero e Gianluca avranno modo di giostrarsi con vari stili musicali, compreso il pop, riscoprendo successi pure più datati. Vero fiore all’occhiello saranno i duetti, particolarmente numerosi.

Il trio condurrà la serata insieme ad Antonella Clerici, la loro pigmaliona. La conduttrice di E’ sempre Mezzogiorno fu la prima, insieme al registra Roberto Cenci, durante la loro partecipazione, ancora da bambini, a Ti Lascio una canzone a intuire i loro singoli talenti e a decidere di unirli per creare il terzetto amato e seguito oggi in tutto il mondo.

Lo show sarà trasmesso anche in streaming oltre che su Mediaset Infinity. Il Volo Tutti per Uno- Un Viaggio nel Tempo è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da Friends Tv per Mediaset. La regia vede invece la firma di Luigi Antonini.