Una confessione improvvisa travolge Antonella Elia: Adriana Volpe, prima di entrare nella Casa ha sentito l’ex Pietro. Cosa si sono detti

Antonella Elia scopre che l’ex Pietro ha scritto ad Adriana Volpe prima di entrare al Gf: cosa si sono detti (e la sua reazione)

Non c’è pace per Antonella Elia, che tra le mura di Cinecittà continua a fare i conti con i fantasmi (e i messaggi) del suo passato sentimentale. Nelle ultime ore, una confessione improvvisa di Adriana Volpe ha rimescolato le carte del gioco, portando alla luce un retroscena finora rimasto gelosamente custodito: un contatto privato avvenuto tra la conduttrice e Pietro Delle Piane poco prima dell’inizio del programma.

Il “patto” segreto al Grande Fratello Vip

Mentre le due concorrenti si trovavano in un momento di intimità, lontano dal resto del gruppo, la Volpe ha deciso di vuotare il sacco. «Pietro mi ha mandato dei messaggi prima di entrare», ha esordito Adriana, lasciando la Elia in uno stato di evidente shock. Alla domanda diretta sul contenuto della chat, la Volpe ha svelato il tenore della richiesta dell’uomo: «Mi ha detto di starti accanto, di proteggerti».

La notizia ha ovviamente colpito Antonella Elia come un colpo di spugna su settimane di dubbi e recriminazioni. La sorpresa iniziale ha lasciato spazio a una domanda spontanea: perché tenerlo nascosto fino ad ora? «Avevi questo segreto?», ha esclamato la showgirl, tra l’incredulo e il commosso, prima di abbandonarsi a un lungo abbraccio con la compagna d’avventura.

Pietro protettivo con Antonella?

L’indiscrezione apre ora nuovi scenari investigativi per i fan del programma e per lo studio di Ilary Blasi. Se da un lato il gesto di Delle Piane appare come un atto di estrema premura verso la compagna, dall’altro ci si chiede se non sia stato inopportuno.

Resta il fatto che, in un’edizione giocata sui nervi e sulle alleanze, il “mandato” di Pietro sembra aver sortito l’effetto sperato: Adriana Volpe si conferma, oggi più che mai, il pilastro fondamentale nel percorso emotivo della Elia.