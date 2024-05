Alex gestisce un’agenzia con cui convince le ragazze a lasciare i fidanzati poco graditi alle famiglie. Ma quando deve lavorare con Juliette, in procinto di sposarsi, si trova a non dover più fingere…

Un truffatore sentimentale che finisce per innamorarsi per davvero: sembra la trama perfetta per una commedia sentimentale, e così è! Il Truffacuori, in onda questa sera, martedì 7 maggio 2024, alle 21:30 su Raiuno in prima visione, è una commedia francese del 2010 diretta da Pascal Chaumeil (venuto a mancare nel 2010) che vede nel cast Vanessa Paradis ed Andrew Lincoln. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il truffacuori, la trama

Alex Lippi (Romain Duris) gestisce con la sorella Melanie (Julie Ferrier) e il cognato Marc (François Damiens) un’insolita agenzia, a cui si rivolgono quei genitori che vorrebbero che le proprie figlie lasciassero i loro futuri sposi, che non considerano alla loro altezza. In quei casi, entra in azione Alex che, con il suo fascino, seduce le ragazze fino a convincerle a lasciare il loro amato e a spingerle a trovare qualcuno che le faccia sentire come ha fatto lui.

Quando l’agenzia dei tre, per via delle troppe spese, si trova in rosso e nelle grinfie di uno strozzino, Alex è costretto ad accettare un lavoro dal signor Van Der Becq (Jacques Frantz), che gli chiede di far concludere la storia tra sua figlia Juliette (Paradis), ricca ereditiera, e il suo fidanzato Jonathan (Lincoln). Alex nota che i due sono davvero felici, ma necessita della grossa somma promessagli per saldare il debito con lo strozzino. Il protagonista deve sbrigarsi: deve recarsi nel Principato di Monaco e portare a termine la sua missione entro dieci giorni, ovvero prima del matrimonio di Juliette.

Entra così in azione facendosi assumere come guardia del corpo di Juliette: i due, passando molto tempo insieme, iniziano a conoscersi, ma Alex fa credere alla giovane di avere molte cose in comune con lei, il che è solo parte del suo piano. Eppure, nota una strana chimica con la donna, tanto da inizia a provare dei sentimenti reali nei suoi confronti.

Solo l’arrivo di Jonathan impedisce che i due vadano oltre i semplici sguardi: Alex capisce di essere davvero innamorato, e quando si trova davanti la possibilità di dirlo a Juliette non lo fa, ma le dice di sposarsi con Jonathan e dimenticarlo.

Il Truffacuori, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Juliette scopre il materiale prodotto da Marc sul suo “caso” e che Alex era stato assunto dal padre che, a sua volta, informa la figlia che Alex è davvero innamorato di lei, tanto da non aver voluto essere pagato. Melanie, dal canto suo, rimprovera il fratello per non aver rincorso il vero amore e lo sprona a farlo.

Così il giorno del matrimonio Ales si reca in chiesa e si dichiara a Juliette, che lascia Jonathan all’altare e va via con lui. Si scopre, inoltre, che lo strozzino a cui Alex doveva dei soldi era stato assunto proprio dal padre di Juliette.

Il Truffacuori, cast

Romain Duris è Alex Lippi;

Vanessa Paradis è Juliette Van Der Becq;

Andrew Lincoln è Jonathan;

Julie Ferrier è Melanie;

François Damiens è Marc;

Helena Noguerra è Sophie.

Il Truffacuori, trailer ita

Il Truffacuori, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Il Truffacuori in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.