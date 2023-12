Il Tre a Sanremo 2024. Ci sarà anche lui nel cast dei trenta cantanti in gara. Ad annunciare il suo nome il conduttore Amadeus nell’edizione del Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre. Si tratta sicuramente di uno dei nomi meno noti al pubblico assieme al gruppo La Sad e al cantautore pugliese Maninni.

Il Tre a Sanremo 2024: le partecipazioni tv

Pseudonimo di Guido Luigi Senia, si tratta di un rapper nato a Roma nel 1997. Il suo primo progetto risale al 2015 e porta il titolo di Cataclisma, un mixtape che consiste in dieci tracce pubblicati sulla piattaforma YouTube. Il 19 dicembre dell’anno successivo esce Cracovia Mixtape, che contiene la traccia omonima e che gli consente di farsi conoscere, anche grazie alla vittoria all’Honiro One Shot Game, un contest per artisti emergenti a Milano. A febbraio 2018 esce il sequel Cracovia Vol.2, progetto di sedici tracce che lo vede impegnato a collaborare con JDR, Ozymandias e Nayt, oltre alle produzioni di 3D. Nel 2021 esce Ali, il suo disco di debutto. Un disco che gli vale oltre 100 milioni di stream su Spotify e il doppio disco di platino.

Nonostante sia uno dei nomi meno noti al Festival di Sanremo, Il Tre vanta una partecipazione sul piccolo schermo. Il cantante è ospite nell’aprile del 2021 di Amici, il talent show di Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. In quell’occasione l’artista si è esibito nel brano Nel tuo nome.

Pare tuttavia che il mondo della tv lo abbia corteggiato. A Gaspare Baglio di Vanity Fair aveva dichiarato: “Mi hanno contattato molte volte da X Factor e Amici, ma non fanno per me: costruisco da solo la mia carriera”.

Il Tre: i precedenti a Sanremo

Il Tre non ha mai calcato il palco del Teatro Ariston di Sanremo, né in gara né in duetto con un collega nel corso della serata delle Cover.