Si intitola Il Tempio della Bellezza il nuovo docu-reality tutto italiano di Real Time in onda sul canale 31 del digitale terrestre proprio questo pomeriggio, sabato 15 maggio, a partire dalle ore 16:30. Il Tempio della Bellezza è il nuovo format del canale di casa Discovery che racconterà di Beauty, come già si evince dal suo titolo, e in particolar modo di come migliorarsi grazie a trattamenti estetici capaci di fare la differenza.

Protagonista del docu-reality ancora una volta una donna, la Dottoressa Sonia Petruzzo, titolare della Clinica che accoglierà le pazienti de Il Tempio della Bellezza personalmente, curandole insieme al suo team per tutto il tempo necessario. Insomma, un nuovo show tricolore che stavolta inneggia alla professionalità italiana e che ci promette grandi emozioni. Ma esattamente, cosa sappiamo della Clinica della Dottoressa Petruzzo, nella realtà?

Come anticipato da Panama Film, casa produttrice dello show, Il Tempio della Bellezza racconterà la quotidianità di una beauty clinic che ha sede nel cuore della Campania, ad Aversa. La titolare della clinica, la Dottoressa Sonia Petruzzo, ha infatti creato anche una sua personalissima scuola di estetica diventata per le ragazze campane un vero e proprio punto di riferimento – scuola che impareremo a conoscere meglio e più da vicino di puntata in puntata.

“Un mondo di donne in cui si intrecciano le storie delle ragazze della scuola, delle clienti, delle collaboratrici, della Dottoressa e delle sue due figlie, con le quali condivide lavoro e vita privata. Fra programmi di dimagrimento, medicina estetica, trattamenti, piccoli e grandi eventi di ogni giorno, pillole di saggezza, liti familiari e riappacificazioni, Il Tempio della Bellezza mette in scena una quotidianità al femminile istruttiva, esuberante, divertente e mai banale” spiega ancora Panama Film.

Sulla Dottoressa Sonia Petruzzo possiamo dirvi che abbia fondato la Medical Beauty Clinic nel cuore di Aversa dopo essersi specializzata in Anestesia e Rianimazione, Dermatologia Estetica e Correttiva e Dietologia. La sua Clinica, invece, grazie ad un team di professionisti che lavora insieme a lei, vanta Terapie di Alta Specializzazione in Ringiovimento Cutaneo grazie alla Medicina Estetica, Dermatologia Correttiva e la Dietologia Personalizzata.

A partire da questo pomeriggio su Real Time, alle ore16:30, potremo scoprirne certamente di più. Il Tempio della Bellezza sarà disponibile anche in streaming a seguito della sua messa in onda televisiva sulla piattaforma di casa Discovery, Discovery+.