Il super yacht di Maria De Filippi: vacanza con gli amici, le foto della regina Mediaset

Per Maria De Filippi è arrivata l’estate. Questa è stata per lei una stagione televisiva molto intensa, con programmi che hanno raggiunto un alto livello di share. In questi giorni sta andando in onda il reality Temptation Island, da lei prodotto e condotto da Filippo Bisciglia, ma Maria si concede un assaggio di meritata vacanza. La conduttrice è infatti stata immortalata a bordo di un mega yacht di lusso e, insieme a lei, c’erano anche le sue colleghe a cui è molto affezionata e che ritiene “la sua seconda famiglia”.

Maria De Filippi e le vacanze a bordo di uno yacht

La protagonista di casa Mediaset si è prese una breve pausa estiva super meritata, dato che nel corso della precedente stagione televisiva c’è stato tanto lavoro per lei. Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te e Tu sì que vales: la De Filippi ha messo in atto una vera e propria macchina rivoluzionaria nell’azienda milanese, e a riconoscerle sacrifici ed energia è prima di tutto Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo l’ha anche nominata durante la presentazione dei palinsesti 2025-2026 che si è tenuta lo scorso 8 luglio a Milano, durante la quale il Vice Presidente ha parlato di quanto il contributo di Maria sia fondamentale per tutta la rete. Il settimanale Oggi l’ha ora immortalata a bordo di uno yacht, mentre è in vacanza al largo di San Felice al Circeo, sul litorale romano.

Nel servizio fotografico Maria appare rilassata, mentre indossa un costume intero blu notte e un pareo floreale. Trascorre un po’ di tempo libero insieme a Raffaella Mennoia, da anni suo braccio destro, e Fabio Ferrara che è invece il suo autore di fiducia. Delle foto, quelle pubblicate sul settimanale, che dimostrano ancora una volta il grande legame che c’è tra di loro e che è ormai diventato un lavoro di squadra non indifferente, ma anche la ricetta del loro successo.

I nuovi progetti di Maria De Filippi

La conduttrice ha fatto solo un assaggio di estate, dato che ora è impegnata con le registrazioni di Tu sì que vales in onda da settembre. “Lavora 24 ore al giorno, non ho più retto i suoi ritmi”, ha ammesso l’ex autrice Vanessa che ha collaborato per anni con lei. Maria è insomma una lavoratrice nata, dedita soprattutto alla passione per quello che fa.