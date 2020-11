Vedere in onda il promo de Il Silenzio dell’Acqua 2 (lo trovate in basso) ha un duplice valore: perché se da una parte iniziamo a scoprire qualcosa di più sulla seconda stagione del crime drama con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti (come ad esempio la data di messa in onda, ovvero dal 27 novembre 2020), dall’altra possiamo finalmente dire che la fiction Mediaset è tornata.

Mediaset, un anno senza fiction

Ebbene sì: dall’ultima fiction trasmessa da Canale 5 è quasi passato un anno. Era il 17 dicembre 2019 quando, seppur in seconda serata, la rete proponeva al suo pubblico il finale di Oltre la soglia, il medical drama con Gabriella Pession e Giorgio Marchesi che -purtroppo- non ha incontrato il favore dei telespettatori.

Pochi giorni prima -era il 13 dicembre- la rete ammiraglia Mediaset mandava invece in onda il finale de Il Processo, anch’essa sfortunata dal punto di vista degli ascolti (ma che ha trovato maggiore fortuna all’estero grazie alla distribuzione di Netflix), tant’è che gli ultimi sei episodi della serie con Vittoria Puccini e Francesco Scianna furono trasmessi tre per volta, riducendo così il numero di prime serate da quattro a tre.

Da lì, per quanto riguarda la serialità originale Mediaset, il nulla: a marzo sarebbe dovuto andare in onda Made in Italy, poi spostato all’autunno ed infine rimandato a data da destinarsi (intanto, da un anno, è disponibile su Prime Video), così come nei mesi scorsi avrebbe dovuto debuttare Fratelli Caputo. Tutti piani che sono saltati a causa della pandemia, con la decisione da parte di Cologno Monzese di conservare le proprie fiction per la stagione 2020-21.

E così, se l’avvio di stagione è stato riservato ai reality, ai game show, al calcio ed al film, con l’arrivo delle festività (e la chiusura del periodo di garanzia) la fiction torna su Mediaset. Oltre ad Il Silenzio dell’Acqua 2, infatti, per dicembre è previsto il già citato Fratelli Caputo, commedia familiare con Nino Frassica e Cesare Bocci che dovrebbe -il condizionale è d’obbligo- andare in onda il martedì sera.

Cosa si sa de Il Silenzio dell’Acqua 2?

Tornando alla seconda stagione de Il Silenzio dell’Acqua, oltre al trailer trasmesso da Mediaset sono poche altre le informazioni che si hanno a riguardo. Ritroveremo i due protagonisti, Luisa (Ambra Angiolini) ed Andrea (Giorgio Pasotti) alle prese con un nuovo caso, sempre nei dintorni dell’immaginaria cittadina di Castel Marciano.

Oltre a loro, rivedremo anche altri personaggi, come Roberta (Camilla Filippi) e don Carlo (Fausto Maria Sciarappa). A loro si aggiungeranno nuovi ingressi che alimenteranno una nuova trama gialla, questa volta legata, pare, ad un duplice omicidio.

Nel corso delle indagini, Luisa ed Andrea si conosceranno ancora meglio, ma sopratutto scopriranno alcuni segreti sulla cittadina in cui vivono ed i loro abitanti, a volte facendo delle rivelazioni anche sulle persone a loro più vicine.