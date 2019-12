Oltre la soglia, anticipazioni ultima puntata

Di Paolo Sutera martedì 17 dicembre 2019

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Oltre la soglia, la fiction di Canale 5 con Gabriella Pession nei panni del Primario di un reparto di Psichiatria che si occupa di giovani problematici e che lei stessa vive una condizione psichica difficile

Arriva a conclusione, dopo un percorso particolarmente travagliato, Oltre la soglia, la fiction di Canale 5 con Gabriella Pession. L'ultima puntata, in onda questa sera, 17 dicembre, alle 23:30, svelerà il destino della protagonista e della sua relazione con Di Muro (Giorgio Marchesi).

Oltre la soglia, ultima puntata

Nel primo episodio, Tosca deve affrontare Di Muro, dopo che questo ha assistito ad una sua crisi ed ha scoperto la verità sulla sua condizione psichiatrica: un confronto non facile, che metterà alla prova la loro relazione. Alessandro (Paolo Briguglia), in assenza del Primario, deve occuparsi da solo di un nuovo caso, quello di Lea (Zoe Flora Brunoro), ma anche di Barbara (Nina Torresi), che ha confessato al marito di essere attratta dal collega.

Nel secondo episodio, la protagonista si trova davanti ad una commissione disciplinare che deve valutare il suo operato e decidere se licenziarla o no. Il suo team riceve la visita di un ispettore del Ministero, che interrogherà i medici, Tosca stessa ed anche Di Muro.

Il tutto, mentre in reparto arriva un nuovo paziente, che potrebbe rivelarsi molto pericoloso. Tosca, infine, riceve un invito da un uomo.

Oltre la soglia, streaming

E' possibile vedere Oltre la soglia in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand.

Oltre la soglia, social network

Si può commentare Oltre la soglia su Twitter, utilizzando l'hashtag #OltreLaSoglia.