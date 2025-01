Leonardo Pieraccioni e Sabrina Ferilli protagonisti del film “Il sesso degli angeli”, in onda venerdì 31 gennaio 2025 in prima serata su Rai 2.

Stasera in tv su Rai 2 andrà in onda il film “Il sesso degli Angeli” diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. Nel cast, accanto a lui, ci sono Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini. Si tratta di una commedia leggera e divertente che tocca temi attuali come la prostituzione legale e il matrimonio per i preti, giocando sulla contrapposizione tra due realtà completamente diverse.

Il sesso degli angeli, la trama del film

Don Simone è un giovane prete della provincia toscana con una chiesetta sempre in difficoltà e poco frequentata dai ragazzi, che preferiscono le amicizie sui social. L’uomo scopre di aver ereditato una ricca attività in Svizzera con i cui introiti potrebbe risollevare le sorti della sua malmessa parrocchia. Peccato che l’eredità, trasmessagli dal libertino zio Valdemaro sia un bordello, governato dalla maitresse Lena. Cosa fare allora? Arricchirsi con i guadagni di un’attività a cui un prete non dovrebbe mai essere accostato o rimanere ligi alla propria moralità?

Il sesso degli angeli, curiosità sulla pellicola

Il film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli” si base su una sceneggiatura scritta con Filippo Bologna (Perfetti sconosciuti, Una famiglia mostruosa, L’ultima ruota del carro). I due avevano collaborato, in passato, per il film Se Son Rose.

Le riprese sono durate 8 settimane: quattro settimane a Roma, tre settimane a Firenze e una settimana in Svizzera. Le riprese iniziate il 14 giugno 2021 si sono concluse il 5 agosto 2021.

Il film è uscito nei cinema il 21 aprile 2022 e ha incassato 1,51 milioni di euro in diciotto settimane di programmazione nelle sale cinematografiche. Di questi, 693 mila euro nel primo fine settimana.

La durata della pellicola è di 91 minuti.

Due anni dopo è uscito il film “Pare Parecchio Parigi”, prima del successo natalizio del 2024, accanto ad Alessandro Siani, in “Io e te dobbiamo parlare”.