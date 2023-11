Tornano le interviste alle donne che hanno lasciato un segno nel nostro Paese: Il segno delle donne 4 è la quarta edizione del programma di Rai Cultura ed Anele, in onda su Rai Storia a partire da mercoledì 1° novembre 2023, alle 21:10, che racconta le straordinarie donne del Novecento italiano, note o poco conosciute, che hanno lasciato un segno profondo nella storia culturale e sociale del nostro Paese. Se siete curiosi e volete saperne di più sulle nuove puntate, proseguite nella lettura.

Il segno delle donne 4, il programma

Il segno delle donne Angela Rafanelli ci racconterà le storie di sei donne esemplari della Storia italiana che si sono distinte per il loro talento in ambiti diversi, dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza, dando un importante contributo alla cultura del nostro Paese. “Il segno delle donne” da mercoledì 1° novembre alle 21.10 su #RaiStoria. Posted by Rai Storia on Saturday, October 28, 2023

Il programma resta uguale all’edizione precedente, con struttura ed il linguaggio narrativo che arricchiscono e danno ancora più plasticità al racconto delle sei figure femminili protagoniste di questa edizione. Un racconto che è scandito in due atti rappresentativi di due età, due momenti emblematici o due temi cardine delle loro vicende, umane e professionali, supportati da una accurata trasformazione –trucco e costumi– delle attrici e dai cambi di ambientazione ed elementi scenici.

A guidare l’incontro del pubblico con queste grandi donne del passato è Angela Rafanelli, che avvia con loro una conversazione capace di far emergere la storia, la personalità e il carattere di ciascuna.

Attraverso i “faccia a faccia” tra Rafanelli e sei attrici che prestano il loro volto, la loro immagine e la loro voce, si delineano i profili di sei eccellenze femminili italiane che si sono contraddistinte per il loro talento, ognuna nel proprio campo: dallo spettacolo allo sport, dal cinema alla scienza. Nella conversazione con Angela Rafanelli, in cui si affrontano gli aspetti importanti sia della vita professionale che di quella privata, emergono la storia, la personalità e il carattere di ciascuna.

La trasmissione unisce la narrazione fiction a un’attenta indagine documentaristica: le interviste, infatti, sono realizzate mettendo in scena parole realmente usate dalle protagoniste, accuratamente selezionate e storicamente verificate, grazie all’uso di fonti dirette come lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, portati alla luce dagli autori con la consulenza della storica Elvira Valleri.

Il segno delle donne 4, le interviste e le attrici

Protagoniste di questa edizione sei eccellenze femminili italiane, coraggiose e tenaci, che lottando per le loro idee hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte, del cinema, della moda, politica, della letteratura e dell’imprenditoria del nostro Paese. Ad interpretarle sei attrici:

Tosca D’Aquino , nei panni dell’attrice e drammaturga Titina De Filippo , considerata una tra le più grandi attrici teatrali del Novecento, ricordata anche per la sua carriera cinematografica al fianco di grandi dello spettacolo come Totò, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Nino Manfredi;

, nei panni dell’attrice e drammaturga , considerata una tra le più grandi attrici teatrali del Novecento, ricordata anche per la sua carriera cinematografica al fianco di grandi dello spettacolo come Totò, Vittorio De Sica, Vittorio Gassman, Alberto Sordi e Nino Manfredi; Paola Minaccioni nelle vesti dell’attrice e conduttrice Ave Ninchi , un’artista dall’animo gentile e dalla spumeggiante vis comica;

nelle vesti dell’attrice e conduttrice , un’artista dall’animo gentile e dalla spumeggiante vis comica; Arianna Ninchi è Ada Pace , in arte “Sayonara”, una delle leggende dell’automobilismo italiano, temutissima dai colleghi uomini;

è , in arte “Sayonara”, una delle leggende dell’automobilismo italiano, temutissima dai colleghi uomini; Caterina Corbi dà voce e volto a Maria Signorelli , celebre burattinaia e scenografa;

dà voce e volto a , celebre burattinaia e scenografa; Donatella Finocchiaro impersona l’educatrice e pedagogista Maria Montessori , tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia e colei che ha rivoluzionato l’educazione infantile in tutto il mondo;

impersona l’educatrice e pedagogista , tra le prime donne a laurearsi in medicina in Italia e colei che ha rivoluzionato l’educazione infantile in tutto il mondo; Ilenia Pastorelli è Marta Abba, attrice impetuosa e passionale, una delle più grandi interpreti del secolo scorso e musa ispiratrice di Luigi Pirandello.

Ad arricchire il racconto sono soprattutto immagini inedite e filmati di repertorio, ma non mancheranno anche testimoni illustri come Carlo Verdone, Sergio Rubini, Ennio Coltorti e i familiari delle protagoniste, tra cui la figlia di Maria Signorelli Giuseppina Valpolicelli e Arianna Ninchi, nipote di Ave Ninchi.

Tra le altre testimonianze anche quella dell’ex pilota Arturo Merzario, della Presidente dell’Istituto Pirandelliano e degli studi sul teatro contemporaneo Annamaria Andreoli, della storica del teatro e studiosa di Titina De Filippo Simona Scattina, della Dottoressa di ricerca in storia del teatro presso La Sapienza Chiara Pasanisi, della Docente di storia della pedagogia presso la LUMSA Paola Trabalzini e della Presidente Associazione Romana Montessori Daniela Dabbene.

Il segno delle donne 4, quante puntate sono?

In tutto, le puntate di questa edizione sono sei, in onda una a settimana per sei settimane. L’ultima puntata va in onda il 6 dicembre.

Il segno delle donne 4, la conduttrice

Dopo Rachele Ferrario ed Elena Stancanelli, il compito di intervistare le sei personalità protagoniste del programma è andato ad Angela Rafanelli. Dopo essere stata inviata per Le Iene ed una parentesi ad Mtv, è passata in Rai, dove è stata inviata di numerosi programmi ed attualmente conduce programmi come Linea Verde Radici e Linea Verde Estate e di recente ha condotto SEX. È anche conduttrice radiofonica, per Radio Rai.

Il segno delle donne 4, registi e produzione

Il Segno delle Donne 4 è una co-produzione Rai Cultura – Anele. Prodotta da Gloria Giorgianni. Regia di Michele Imperio (Maria Signorelli, Titina De Filippo, Maria Montessori) e Marco Spagnoli (Ada Pace, Ave Ninchi, Marta Abba).

Il segno delle donne 4 su RaiPlay

È possibile vedere Il segno delle donne 3 sia durante la messa in onda televisiva che in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.