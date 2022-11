Nuove interviste a donne che hanno lasciato un segno nel nostro Paese: sono quelle proposte da Il segno delle donne 3, terza edizione dell’innovativo programma di Rai Cultura ed Anele, in onda su Rai Storia a partire da martedì 29 novembre 2022, alle 21:10. Se siete curiosi e volete saperne di più sulle nuove puntate, proseguite nella lettura.

Il segno delle donne 3, il programma

Il programma resta uguale alle due edizioni precedenti, ma non mancano le novità. Cambiano infatti la struttura ed il linguaggio narrativo, per arricchire e dare ancora più plasticità al racconto delle sei figure femminili protagoniste di questa edizione.

Un racconto che è scandito in due atti rappresentativi di due età, due momenti emblematici o due temi cardine delle loro vicende, umane e professionali, supportati da una accurata trasformazione –trucco e costumi– delle attrici e dai cambi di ambientazione ed elementi scenici. A guidare l’incontro del pubblico con queste grandi donne del passato è Angela Rafanelli, che avvia con loro una conversazione capace di far emergere la storia, la personalità e il carattere di ciascuna.

La trasmissione unisce la narrazione fiction a un’attenta indagine documentaristica: le interviste, infatti, sono realizzate mettendo in scena parole realmente usate dalle protagoniste, accuratamente selezionate e storicamente verificate, grazie all’uso di fonti dirette come lettere, diari, colloqui con giornalisti e discorsi pubblici, portati alla luce dagli autori con la consulenza della storica Silvia Salvatici.

Il segno delle donne 3, le interviste e le attrici

Protagoniste di questa edizione sei eccellenze femminili italiane, coraggiose e tenaci, che lottando per le loro idee hanno lasciato un segno nel mondo dell’arte, del cinema, della moda, politica, della letteratura e dell’imprenditoria del nostro Paese. Ad interpretarle sei attrici:

– Michela Cescon impersona l’attrice e regista Piera Degli Esposti, che durante la sua lunga e importante carriera ha collaborato con personalità del calibro di Pier Paolo Pasolini, Paolo Sorrentino e Marco Bellocchio;

– Elisabetta Pellini veste i panni di Topazia Alliata, pittrice e gallerista, donna intraprendente e creativa, guidata dall’ideale della libertà e madre della scrittrice Dacia Maraini;

– Valentina D’Agostino è l’eclettica e ribelle fotoreporter Letizia Battaglia che, apprezzata anche a livello internazionale, è stata la prima donna europea a ricevere il Premio Eugene Smith, a New York;

– Rosa Palasciano è Sibilla Aleramo, la prima scrittrice in Italia a denunciare, attraverso il suo romanzo “Una donna”, il ruolo delle donne nella società all’inizio del Novecento;

– Elena Lietti dà il volto alla politica e pedagogista Teresa Mattei, che si è battuta per i diritti della Costituzione e dell’infanzia;

– Euridice Axen è l’imprenditrice Luisa Spagnoli, l’ideatrice del “Bacio Perugina” e della catena di negozi d’abbigliamento che porta il suo nome.

Ogni puntata è corredata da immagini inedite e filmati di repertorio, ma non mancheranno anche testimoni illustri come familiari e amici delle protagoniste, tra cui le figlie di Topazia Alliata, Dacia e Toni Maraini, e Marilù Balsamo, storica amica di Letizia Battaglia.

Tra le altre testimonianze anche quella della politica Livia Turco, del critico d’arte Achille Bonito Oliva, della saggista Mirella Serri, della professoressa di Letteratura italiana e Studi delle donne e di genere Maria Serena Sapegno, del regista Riccardo Milani, del giornalista Attilio Bolzoni, della storica della moda e docente Sofia Gnoli, di Nicoletta Spagnoli, nipote di Luisa Spagnoli, della professoressa di Storia Contemporanea e Storia di Genere Patrizia Gabrielli e della responsabile del Museo Storico Perugina Maria Cristina Mencaroni.

Il segno delle donne 3, la conduttrice

Dopo Rachele Ferrario ed Elena Stancanelli, il compito di intervistare le sei personalità protagoniste della terza edizione è andato ad Angela Rafanelli. Dopo essere stata inviata per Le Iene ed una parentesi ad Mtv, è passata in Rai, dove è stata inviata di numerosi programmi ed attualmente conduce programmi come Linea Verde Radici e Linea Verde Estate e di recente ha condotto SEX. È anche conduttrice radiofonica, per Radio Rai.

Il segno delle donne 3, registi, autori e produzione

Il segno delle donne ha come autori Manuela Tempesta (Letizia Battaglia, Sibilla Aleramo), Francesco Del Monaco (Luisa Spagnoli), Giuditta Godano (Piera Degli Esposti), Giorgia Colli (Teresa Mattei) e Chiara Cavaliere (Topazia Alliata). La regia è di Michele Imperio (Letizia Battaglia, Topazia Alliata), Mario Vitale (Luisa Spagnoli, Teresa Mattei) e Marco Spagnoli (Piera Degli Esposti, Sibilla Aleramo). Il programma è una co-produzione Rai Cultura-Anele; a produrre Gloria Giorgianni.

Il segno delle donne 3 su RaiPlay

È possibile vedere Il segno delle donne 3 sia durante la messa in onda televisiva che in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.