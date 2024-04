Il Santone 2 – #lepiùbellefrasidioscio è la seconda stagione della comedy, produzione originale RaiPlay, nata dalla pagina social creata da Federico Palmaroli: disponibile in esclusiva sulla piattaforma da venerdì 19 aprile 2024, viene presentata con una conferenza stampa oggi, martedì 16 aprile, alle 12:00. TvBlog, ovviamente, la segue in liveblogging.

Nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di Via Mazzini a Roma intervengono Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Leonardo Ferrara, Capostruttura di Rai Fiction; Simona Ercolani, CEO e Direttrice Creativa di Stand by me (che produce la serie); la regista Laura Muscardin; il già citato Federico Palmaroli, anche tra gli sceneggiatori della serie ed il cast, composto da Carlotta Natoli, Rossella Brescia e Francesco Paolantoni.

Proprio quest’ultimo è la novità della seconda stagione (composta da otto episodi della durata di 30 minuti ciascuno), che vede il personaggio di Natoli, Teresa Baroni, diventare la protagonista. Un anno dopo la scomparsa di suo marito Enzo (Neri Marcorè), protagonista della prima stagione, Teresa diventa inaspettatamente la nuova Santona di Centocelle.

Dovrà però vedersela con The Only Oscio (Paolantoni), uno pseudo santone di origine napoletana che si spaccia come reincarnazione di Enzo e intende sfruttare Centocelle per pagare i suoi debiti con la malavita. A complicare la situazione, il ritorno a Centocelle della pugliese Cosima (Brescia), pronta a rivestire i panni del suo alter ego Jacqueline, agguerrita agente dello showbusiness, dopo un’infelice parentesi agreste nelle sue terre natali.