Il sabato più temuto della tv: la Rai rimette in gioco il suo baby talent

Sarà interessante vedere come l’importante programma Rai riuscirà a reggere il confronto con un colosso della concorrenza e se il nuovo formato riuscirà finalmente a far decollare i numeri della Rai nella fascia oraria più competitiva della settimana.

Prende il via in una nuova finestra del sabato sera. Così Rai 1 non solo si prepara a una sfida accesa, ma cerca anche di confermare il successo di un format che continua ad attrarre sia il pubblico giovane che quello familiare.

Il confronto attesissimo nel nuovo anno

A partire da sabato 10 gennaio 2026, Rai 1 affronterà la corazzata di Maria De Filippi, “C’è Posta per Te”, con un’importante novità: Antonella Clerici sarà al timone della nuova edizione di The Voice Kids, la versione del celebre talent show dedicata ai più giovani. La messa in onda del programma, che segnerà il ritorno della Clerici al sabato sera, rappresenta una sfida diretta con il programma di punta di Canale 5, noto per i suoi ascolti record.

La decisione di Rai 1 di schierare “The Voice Kids” contro “C’è Posta per Te” arriva dopo alcuni tentativi non riusciti negli anni precedenti. In particolare, l’edizione del 2025 di Ora o Mai Più, condotto da Amadeus, si era rivelato un flop, non riuscendo a contrastare la forza del programma di Maria De Filippi, che continua a dominare il sabato sera di Canale 5. Tuttavia, il nuovo appuntamento con il talent per bambini potrebbe rappresentare una ventata di aria fresca e un’occasione per conquistare il pubblico più giovane e le famiglie.

Con “The Voice Kids 4”, la Rai cerca finalmente di trovare il giusto equilibrio per competere con “C’è Posta per Te”, un programma che ogni anno registra ascolti da capogiro, superando spesso il 28-29% di share. La rete ammiraglia Rai, dopo l’ottimo riscontro avuto con The Voice Senior (vinto da Francesco De Siena), ha deciso di puntare su un altro successo del franchise, proponendo sei appuntamenti in prima serata per sei sabati consecutivi, fino al 14 febbraio 2026.

Non sarà la prima volta che The Voice Kids si troverà a sfidare “C’è Posta per Te” sullo stesso palcoscenico. Già nel marzo 2023, il talent per bambini aveva provato a contrastare il people show di Maria De Filippi, ottenendo ascolti rispettabili. In quell’occasione, durante le ultime puntate della stagione di “C’è Posta per Te”, il talent di Rai 1 aveva registrato un ottimo 22.9% e 22.7% di share, pur non riuscendo a battere i numeri impressionanti della De Filippi, che aveva raggiunto il 28.8% e il 29% di share.

La versione Kids di “The Voice”, dunque, ha già dimostrato di avere il potenziale per attirare un buon pubblico anche in concorrenza diretta con “C’è Posta per Te”. Dopo queste prime puntate in primavera 2023, il programma ha continuato a ottenere buoni risultati nelle edizioni autunnali, quando è andato in onda il venerdì sera, con un’audience media del 22.9% nella seconda edizione e del 23% nella terza.

Il cast di The Voice Kids 4 non presenta novità rispetto all’edizione Senior, con Antonella Clerici riconfermata alla conduzione e i coach confermati per la quarta stagione. In poltrona, dunque, si ritroveranno Arisa, il duo Clementino-Rocco Hunt, Nek e Loredana Bertè, che avevano già mostrato un’ottima sintonia nel talent per adulti.