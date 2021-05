Tornerà anche questa sera su Real Time Il regno di Katia Salzano, nuovo docu-reality da poco debuttato sulla rete ed incentrato sul personaggio di Katia Salzano, per l’appunto, dietologa originaria di Caivano, in Campania. La donna, divenuta celebre nel mondo dello spettacolo per il suo metodo di dimagrimento soprannominato “Dimagrire mangiando”, ora si racconta in prima persona sul canale 31 del digitale, rivelando così i suoi segreti anche agli spettatori da casa.

Ma di fatto cosa sappiamo di lei? Come riportato sul suo sito ufficiale, Katia Salzano è una Dottoressa Dietologa con oltre 20 anni di studi e di esperienza alle spalle. Il suo “metodo”, come lo definisce lei stessa, permetterebbe a chiunque di rimettersi in forma mangiando, continuando inoltre a prendersi cura di sé anche sotto punti di vista differenti rispetto a quelli della linea, dando così il via ad un percorso completo che vada a coinvolgere diverse sfere della vita quotidiana di una persona. Non solo pasti salutari ma anche voglia di migliorarsi e di tenersi di più, Il regno di Katia Salzano ci racconta di una Dietologa diversa da come ce la saremmo potuti immaginare in precedenza, umile ed empatica al tempo stesso.

Sempre da quanto apprendiamo dal suo omonimo sito web, i risultati del dimagrimento grazie al suo Metodo e grazie ai macchinari brevettati personalmente sarebbero garantiti:

“Il corpo non è un oggetto da mostrare, ma un bene e bisogna quindi affidarne la cura a persone competenti ed esperte. Prima di essere belli bisogna essere sani. Grazie al mio metodo e ai macchinari brevettati per la disintossicazione dell’organismo, i risultati sono garantiti. Il percorso è adatto a tutti senza alcuna controindicazione, poiché è gestito da professionisti altamente qualificati”.

Tra i testimonial della Dietologa nessun volto celebre, al momento, ma pazienti reali con precedenti disturbi di sovrappeso reali come Emanuel, un ragazzo giovassimo capace di perdere 20 chilogrammi in solo 3 mesi, Filomena, che oltre ad aver perso peso ha soprattutto riconquistato la fiducia in se stessa e Giacomo, uomo in precedenza insicuro capace però di ritrovare il benessere perso e l’amor proprio grazie a Katia Salzano e al suo team.

Il regno di Katia Salzano tornerà in tv anche questo pomeriggio, su Real Time, canale 31 del digitale, e come sempre sarà disponibile anche in streaming su Discovery +.