Il regno di Katia Salzano, la coach di Caivano sbarca su Real Time

Il regno di Katia Salzano debutterà domani, giovedì 29 marzo, in prima serata su Real Time con due episodi inediti che ci sveleranno a poco a poco quali siano i veri segreti della coach di bellezza originaria di Caivano. La famosa dietologa con il suo percorso ideale per le donne ma non solo divenuto celebre tra il parterre femminile anche grazie al suo slogan “Dimagrire mangiando” sbarcherà infatti sul canale 31 del digitale con un nuovo docu-reality, Il regno di Katia Salzano per l’appunto, che ogni settimana ci racconterà più da vicino cosa significhi avere il potere che la seguitissima Katia vanta al momento.

La coach, così come viene definita dallo stesso canale di casa Discovery, nei primi due episodi in onda proprio domani a partire dalle 21:20 ci svelerà anzitutto come sia diventata la donna e la guru che ad oggi è. Inoltre, come rivelato in anteprima da Discovery, nei primi due episodi di questa nuova sfida televisiva, Katia Salzano inizierà anche a rivolgersi prevalentemente al pubblico femminile ma non solo cercando di trovare risposta ad alcune tra le domande che più di frequente le vengono rivolte a lavoro: come superare le impegnative sfide della vita con determinazione e senza rinunciare alla propria felicità e al proprio benessere.

Domande, di fatto, “da un milione di dollari” alle quali però Katia Salzano pare avere risposta. La coach con il suo metodo “Dimagrire Mangiando” approderà dunque su Real Time con un format al momento inedito che tuttavia già si prevede sarà un successo.

Come raccontato dalla diretta interessata, il suo metodo per dimagrire è diventato un vero e proprio must in Italia e nel mondo dell’alimentazione, riuscendo anche a risolvere non pochi problemi a molti pazienti:

“Il corpo non è oggetto da mostrare ma un bene da trattare con cura. Anche per questo bisogna affidarne la cura a persone e professionisti competenti ed esperti. Dopotutto, prima di essere belli bisogna essere anche sani” ha spiegato la stessa Katia Salzano presentando il suo omonimo programma.

Affermazioni decisamente condivisibili, che ci invogliano ancor una volta a seguire il nuovo format di Katia con curiosità. Non ci resta che collegarci domani sera in prima serata su Real Time per scoprirne di più. Siete pronti ad esplorare Il regno di Katia Salzano con noi?