Questa sera in seconda serata tornerà Il Re del Bisturi su Real Time, format molto amato dai telespettatori della rete che certamente saranno felici di questo divertente ritorno. Sul canale 31 del digitale rivedremo finalmente il Professor Giulio Basoccu, niente meno che il protagonista del docu-reality capace di raccontare più da vicino alcuni interessanti interventi di chirurgia estetica su di una diversa selezione di pazienti.

Ma, esattamente, quanti di voi già conoscono il Professor Basoccu? Rinomato Chirurgo Plastico di Roma, il Re del Bisturi di Real Time ha alle spalle una serie di apparizioni televisive – anche da protagonista – non da poco. Ecco allora l’identikit “dello spettacolo” del Professor Basoccu ed ecco dove l’abbiamo già visto sul piccolo schermo fino a qualche tempo fa.

Per prima cosa, è bene ricordare che la sua carriera e professionalità medica siano sempre state il suo massimo scopo. Il Professor Giulio Basoccu infatti, come leggiamo dal suo sito web personale, si laurea “nel 1993 con lode e sei anni più tardi si specializza con il massimo dei voti prima di intraprendere una brillante carriera nell’insegnamento”. Con oltre 30 anni di esperienza, è sì l’esperto scelto da Real Time per raccontare la Chirurgia Estetica in tv ma è anche, allo stesso tempo, il Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, dove ad oggi continua ad operare trasmettendo ai suoi specializzandi la passione per la sua professione.

Ma non è tutto qui, perché al di là delle sue certamente ampie conoscenze personali è doveroso aggiungere che sempre sul suo portale online sia lo stesso Professor Giulio Basoccu a definirsi “Il Chirurgo dei VIP”. Perché? Presto detto: proprio per i suoi innumerevoli ruoli ricoperti in tv.

Forse non ve lo ricorderete ma è proprio per questo che vogliamo ricordarvelo noi. Il Professor Basoccu è stato il vero protagonista del programma di entertainment Plastik – Ultrabellezza andato in onda ben 11 anni fa e più precisamente dal 19 aprile al 6 giugno 2011, su Italia 1. All’epoca condotto da Natasha Stefanenko, Plastik – Ultrabellezza riscosse un successo non da poco pur ispirandosi ad un format decisamente più datato quale Il brutto anatroccolo, tra i primi tv show interamente dedicati alla chirurgia estetica trasmesso in prima serata fino al 2000 e inizialmente presentato da Marco Balestri e Amanda Lear prima di venir riproposto da Simona Ventura nel 2006 .

La carriera televisiva del Professor Basoccu però non si arresta qui. Il Chirurgo si è lasciato ammaliare anche dalla radio con format tematici su diverse emittenti locali, ritornando davanti alla telecamera nel 2014. Proprio quell’anno, Il Re del Bisturi approda su Rete 4 in veste di conduttore presentando Il Mondo di Giulio, programma da lui stesso definito come “Un giro intorno al Mondo alla ricerca della bellezza in tutte le sue sfaccettature”. Nel 2019 invece lo ritroviamo su Sky in SOS Chirurgia 2, tv show trasmesso da Lei TV di Sky. Ultimo ma non per importanza, proprio il format interamente costruito su di lui, Il Re del Bisturi, che da questa sera tornerà in seconda serata su Real Time.

Insomma, una carriera non da poco che al Professor Basoccu va riconosciuta. Ora non ci resta che riscoprire insieme il suo ultimo docu-reality firmato Discovery e augurargli che il suo percorso in tv non termini qui.