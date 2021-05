Il Re del Bisturi: tutto quel che sappiamo sul Professor Giulio Basoccu

Ve ne avevamo già parlato in passato del Re del Bisturi, il Professor Giulio Basoccu questa sera in seconda serata di ritorno su Real Time. Protagonista indiscusso del nuovo docu-reality del canale 31 del digitale, ecco tutto ciò che sappiamo sul professionista in camice bianco di casa Discovery.

Rinomato Chirurgo Plastico di Roma, il Re del Bisturi di Real Time è ormai il punto di riferimento per tutti gli amanti del genere in Italia. Dopo il celeberrimo Dottor Nowzaradan, punta di diamante del format Vite Al Limite, anche in Italia arriva un Dottore che ci ha già fatto innamorare delle sue competenze quanto delle sue puntate in tv. Il Professor Basoccu, chirurgo originario di Roma e sul quale si concentra il docu-reality Il Re del Bisturi in realtà avrebbe già alle spalle una serie di apparizioni televisive – anche da protagonista – non da poco.

Come anticipato in un articolo precedente, è certamente bene ricordare che la sua carriera e professionalità medica siano sempre state il suo massimo scopo. Il Professor Giulio Basoccu infatti, come leggiamo dal suo sito web personale, si laurea “nel 1993 con lode e sei anni più tardi si specializza con il massimo dei voti prima di intraprendere una brillante carriera nell’insegnamento”. Con oltre 30 anni di esperienza, non è dunque soltanto l’esperto scelto da Real Time per raccontare la Chirurgia Estetica in tv ma è anche, allo stesso tempo, il Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, dove ad oggi continua ad operare trasmettendo ai suoi specializzandi la passione per la sua professione.

Il Re del Bisturi, tuttavia, sarebbe anche conosciuto online come “Il Chirurgo dei VIP”. Perché? Ecco svelato il misfatto: dal 19 aprile al 6 giugno 2011, infatti, il Professor Basoccu è stato protagonista di un altro format per la tv, Plastik – Ultrabellezza, andato in onda con la conduzione di Natasha Stefanenko su Italia 1. La carriera del chirurgo, però, è poi proseguita anche in radio prima di farlo ritornare sul piccolo schermo nel 2014; quell’anno, Il Re del Bisturi approdava su Rete 4 in veste di conduttore con Il Mondo di Giulio, programma da lui stesso definito come “Un giro intorno al Mondo alla ricerca della bellezza in tutte le sue sfaccettature”. Nel 2019 invece lo abbiamo ritroviamo su Sky in SOS Chirurgia 2, tv show trasmesso da Lei TV di Sky. Ultimo ma non per importanza, proprio il format interamente costruito su di lui, Il Re del Bisturi, che anche questa sera tornerà in seconda serata su Real Time.