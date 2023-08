La piscina in giardino è il sogno di molti, ma può diventare un incubo se ad occuparsene è qualcuno con delle cattive intenzioni. Lo sanno bene le protagoniste de Il ragazzo della piscina, il film-tv del ciclo “Nel segno del giallo” in onda questa sera, sabato 5 agosto 2023, alle 21:20, su Raidue. Siete curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Il ragazzo della piscina, la trama

Gale (Jessica Morris), da poco tornata single dopo il divorzio da Tony (Clark Moore), si trasferisce con la figlia Becca (Ellie Darcey-Alden) in una nuova casa con una splendida piscina in giardino. La fortuna vuole che la donna trovi subito qualcuno che se ne occupi, ovvero il giovane Adam (Tanner Zagarino), che la puliva già per la precedente proprietaria.

Adam è molto affascinante, tant’è che sia Gale che Becca non restano indifferenti a lui. Ma Adam ha puntato in particolare Gale, con cui finisce a letto. Ma quando la donna gli dice che è stata solo l’avventura di una notte, il ragazzo si arrabbia molto, sentendosi usato, ed inizia il suo piano di vendetta, che ha a che fare con Becca.

Adam e Becca, infatti, iniziano a stringere amicizia, che potrebbe diventare qualcosa di più, nonostante Gale avverti il ragazzo di stare lontano dalla figlia. Jackie (Cynthia Aileen Strahan), amica di Becca, sottolinea che sia strano che Adam non sia sui social network, ma a Becca non sembra importare più di tanto, così come non le interessa che la madre sia contraria ad una loro relazione.

Gale, allora, chiede a Tony di intervenire: l’uomo chiede ad Adam di stare lontano dalla figlia, ma il ragazzo si procura da solo delle ferite e poi accusa Tony di averlo picchiato, facendolo allontanare dalla figlia. Non solo: Adam butta Jackie in una piscina vuota, rompendole una gamba, ed insiste a mandare fiori a Gale.

La donna, durante una nuotata in piscina, ci trova al suo interno un topo ed un dente umano. Chiama così un altro addetto alla pulizia delle piscine, che le dice che quella piscina non era sottoposta a manutenzione da tempo. Capisce che Adam l’ha ingannata e si reca dalla Polizia, che però non la prende sul serio.

Il ragazzo della piscina, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

La detective Davidson (Gina Hiraizumi) esamina il caso e scopre che Adam in passato era giù finito nei guai, ma l’aveva fatta franca perché minorenne; inoltre, è stato il principale sospettato nel caso della morte del padre. Ma c’è di più: il dente ritrovato in piscina appartiene all’ex proprietaria di casa, una donna che, come Gale, ha avuto una breve relazione con Adam e che, dopo averla interrotta, è stata uccisa.

Gale e Becca cercando di scappare dalla casa, ma Adam le raggiunge, dopo aver ucciso l’altro addetto alla piscina. Lega Gale ad un letto, cospargendola di fiori, mentre Becca si ritrova nel fondo della piscina vuota, con l’acqua che pian piano la sovrasta. Sua madre riesce a liberarsi, a ferire Adam ed a salvare Becca, ma le due sono ancora nel mirino del giovane. Riescono a salvarsi dopo che Adam si fa quasi fulminare in piscina. La Polizia, quindi, lo porta via.

Il ragazzo della piscina, cast

Nel cast del film-tv spicca la presenza di Ellie Darcey-Alden, attrice vista nell’ultimo film della saga di “Harry Potter” nei panni di una giovane Lily Potter.

Jessica Morris è Gale

Ellie Darcey-Alden è Becca

Tanner Zagarino è Adam

Clark Moore è Tony

Cynthia Aileen Strahan è Jackie

Gina Hiraizumi è la detective Davidson

Il ragazzo della piscina, dove vederlo?

È possibile vedere Il ragazzo della piscina, oltre che durante la messa in onda su Raidue, anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.