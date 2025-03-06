Il ragazzo dai pantaloni rosa, il film, interpretato da Samuele Carrino e Claudia Pandolfi, è in arrivo sulla piattaforma streaming

Sarà Netflix a rendere disponibile per primo, in streaming, “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, pellicola campione di incassi uscita nei cinema il 7 novembre 2024. Il film, interpretato da Samuele Carrino e Claudia Pandolfi sarà sulla piattaforma streaming a partire dal 19 marzo prossimo.

Il Ragazzo dai pantaloni rosa, la trama del film

La pellicola è l’adattamento cinematografico della vera storia di Andrea Spezzacatena, un ragazzo vittima di bullismo e cyberbullismo omofobo, che si tolse la vita il 20 novembre 2012, quando aveva 15 anni compiuti da poco.

La trama racconta di come un semplice errore nel lavaggio dei jeans, che li fece diventare rosa, fu la miccia per dare vita ad una serie di atti di bullismo nei confronti di Andrea, culminata con la creazione di una pagina Facebook contro di lui che aumentò ulteriormente le molestie e spinge l’adolescente a togliersi la vita.

Dopo aver scoperto la pagina social contro il figlio, morto da poco, la madre Teresa ha deciso di dedicare la vita a raccontare a migliaia di ragazzi la storia del suo Andrea, per evitare che si possa ripetere.

Il film parte dalla nascita di Andrea, mettendo al centro anche il rapporto tra i genitori Teresa (Claudia Pandolfi) e Tommaso (Corrado Fortuna), prima quasi fiabesco e poi sempre più litigioso fino ad arrivare alla separazione. La storia si concentra sul periodo vissuto alle medie, dall’amicizia con Sara (interpretata Sara Ciocca), fino agli anni complicati alle superiori e con l’amicizia iniziale e poi l’odio nei confronti del compagno e bullo Christian.

Andrea è il classico secchione che a scuola ha ottimi voti e pochi amici. Un giorno, per far colpo su Christian risponde in maniera sgarbata a un professore. Da quel momento tra i due nasce un’amicizia: si allenano sulla pista di atletica, cantano nel coro e fanno i compiti insieme. Grazie al supporto di Andrea, Christian riesce a prendere anche qualche buon voto. Il loro rapporto però si deteriora e quello che era un amico diventa uno dei suoi nemici e si unisce ad un gruppo di compagni che lo prende di mira e lo deride.

Il successo de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Il film è stato un grande successo al botteghino con un incasso totale di 9.867.888 euro. Sono state numerose anche le anteprime e proiezioni mirate alle scuole per sensibilizzare i più giovani su un tema così delicato e, purtroppo, anche sempre più attuale. Nel dicembre 2024, la pellicola risulta essere il titolo italiano con i maggiori incassi di quell’anno, solamente secondo – dal 2020 – rispetto a “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi.

Arisa nella colonna sonora del film

Arisa ha pubblicato un brano appositamente per la pellicola, “Canta ancora“, una ballad intensa e commovente. Nel video, oltre all’artista, sono presenti diverse scene tratte dalla pellicola.