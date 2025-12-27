Il Primo Natale di Ficarra e Picone fa la differenza anche in chiaro. Raiuno leggermente indietro con Le Note del Natale. Bene anche i grandi classici come Harry Potter e La Bella e La Bestia. I dati Auditel della serata.

Il Primo Natale batte Le Note del Natale, ma i veri outsider sono i classici: da Harry Potter a La Bella e La Bestia. I dati Auditel del 26 dicembre 2025

Ficarra e Picone fanno la differenza anche in chiaro. Il duo comico e artistico sta vivendo uno stato di grazia con il successo di Sicilia Express su Netflix. Il gradimento, tuttavia, non termina con lo streaming. Sulla generalista, i due siciliani fanno la differenza anche con un film d’annata come Il Primo Natale. La commedia brillante della Tramp LTD totalizza il 14,1% di Share sulla rete ammiraglia di Cologno Monzese contro Le Note del Natale fermo al 12,3% di Share.

Su Rai2 La Bella e La Bestia arriva al 10,4% di Share, mentre Harry Potter e La Camera dei Segreti ottiene il 9,5% di Share su Italia Uno. Questo conferma che le reti ammiraglia vengono scelte ma – sotto l’albero – a fare la differenza sono i grandi classici del cinema d’animazione. Harry Potter non è propriamente un cartone animato, ma garantisce comunque spunti interessanti sia per grandi che per piccini. Un evergreen che non tramonta mai.

Ficarra e Picone vincono su Canale 5, Le Note del Natale dietro il duo comico

Rai3, con Papà Scatenato, conquista il 5% di Share. Rete4, invece, punta sulla coppia formata da Hugh Grant e Julia Roberts: Notting Hill raggiunge il 5,2% di Share. La7, con The Millionaire, raggiunge il 2,8% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con Spectre ottiene il 2,7% di Share.

Nove punta su I Migliori Fratelli di Crozza con il 3% di Share. Il canale 20, grazie a Sherlock Holmes – Gioco di ombre, conquista l’1,8% di Share. Stesso punteggio ottenuto da Rai4 con Una coppia esplosiva. Blade Runner, su Iris, si ferma all’1,6% di Share. RaiMovie ripropone Hollywood Party all’1,3% di Share. Il preserale generalista italiano vede ancora primeggiare Gerry Scotti e Samira Lui con La Ruota della Fortuna al 25,6% di Share mentre Affari Tuoi con Stefano De Martino ed Herbert Ballerina totalizza il 23,2% di Share.

Aspettando San Silvestro

Durante le festività natalizie il pubblico si concentra maggiormente sui giochi condivisi, anche sul piccolo schermo, per poi concedersi lo svago serale con qualche film o cartone animato. Sempre in ambito classico. Gli show faticano a ingranare. Le cose potrebbero cambiare a Capodanno, quando – tra Rai e Mediaset – il pubblico dovrà alternarsi per decidere dove passare la Notte di San Silvestro.

La televisione, il 31 sera, rimane accesa non solo per il discorso a reti unificate del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma anche per il noto conto alla rovescia verso il nuovo anno. Momento in cui – in termini di Auditel – conta moltissimo dove sintonizzarsi. La battaglia se la contenderanno in tal senso le due reti ammiraglia, lo Share non va in vacanza. Chi ben comincia, anche nel 2026, è a metà dell’opera.