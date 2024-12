Il Patriarca 3 si farà? Sulla terza stagione della fiction di Canale 5 diretta e interpretata da Claudio Amendola non si sa ancora nulla: né Mediaset né Camfilm, che la produce con Taodue, hanno commentato a proposito. Possiamo però avanzare delle ipotesi circa un possibile seguito della saga di Nemo Bandera.

Il Patriarca 3 si farà?

Come detto, al momento non ci sono risposte in merito a una terza stagione della serie tv. Va detto che Vivere senza permesso, la serie tv spagnola di cui Il Patriarca è l’adattamento italiano (disponibile su Netflix) è composta da due stagioni.

Va anche detto, però, che questo potrebbe non essere un limite per Il Patriarca e per gli sceneggiatori della serie, che già in queste prime due stagioni si sono prese delle libertà rispetto all’originale per rendere più “italiana” la serie tv e differenziarla dalla versione spagnola. Da questo punto di vista, quindi, Il Patriarca 3 potrebbe farsi tranquillamente.

Gli ascolti de Il Patriarca 2

Il Patriarca 2, le foto della seconda stagione della serie tv di Canale 5 Guarda le altre 62 fotografie →

C’è però il fronte degli ascolti da considerare: rispetto alla prima stagione, infatti, Il Patriarca 2 ha subìto un calo di pubblico, con una media nelle prime cinque serate di messa in onda (su un totale di sei) di 2,1 milioni di telespettatori (share del 13%).

Quando esce Il Patriarca 3?

Nel caso di rinnovo, la produzione potrebbe mettersi in moto già nei primi mesi del 2025, per una messa in onda entro l’anno o nei primi mesi del 2026. Tra la prima e la seconda stagione c’è stato poco più di un anno di distanza, quindi Il Patriarca 3, se confermato, potrebbe rispettare questi ritmi.

Come finisce Il Patriarca 2?

Nel finale della seconda stagione, Nemo (Amendola) e Raoul (Federico Dordei) sono alla resa dei conti: i due sono alla ricerca di alleati per sferrare l’uno l’attacco finale all’altro. Nina (Giulia Schiavo), intanto, è sempre contesa tra Daniel (Giorgio Belli) e Mario (Ranieri Monaco di Lapio), che però continua a manifestare i suoi veri sentimenti a Lara (Neva Leoni). Nel frattempo Elisa (Giulia Bevilacqua) scopre la verità sulla morte del padre di Mario, e ciò rimette in discussione tutte le relazioni all’interno della famiglia Bandera.