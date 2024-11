Il Patriarca 2, in onda su Canale 5 e su Mediaset Infinity, continua a raccontare la storia di Nemo Bandera, il protagonista interpretato da Claudio Amendola (anche regista della serie), imprenditore la cui rete di affari leciti e illeciti si intreccia fino a entrare nella sua famiglia e toccargli gli affetti più cari, mentre lui deve fare i conti con la scoperta di essere affetto da Alzheimer. In questa seconda stagione Nemo deve difendersi da vecchi e nuovi nemici, e al tempo stesso fare di tutto per proteggere quanto conquistato nel corso della sua vita. Siete pronti a scoprire tutto sulla seconda stagione? Proseguite nella lettura!

Il Patriarca 2, quante puntate sono?

Le puntate della seconda stagione sono in tutto dodici, ciascuna della durata di circa 50 minuti, in onda due per volta su Canale 5, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione viene quindi trasmesso il 20 dicembre.

Quando va in onda Il Patriarca 2?

La seconda stagione è stata programmata da Canale 5 a partire da venerdì 15 novembre 2024, a poco più di un anno, quindi, dalla messa in onda della prima stagione, avvenuta nella primavera del 2023.

Il Patriarca 2, cast

La seconda stagione conferma buona parte degli interpreti già visti nella prima, con alcuni nuovi ingressi.

Claudio Amendola è Nemo Bandera, il protagonista;

è Nemo Bandera, il protagonista; Antonia Liskova è Serena, la moglie di Nemo;

è Serena, la moglie di Nemo; Neva Leoni è Lara De Grecis, figlia che Nemo ha avuto da una relazione precedente;

è Lara De Grecis, figlia che Nemo ha avuto da una relazione precedente; Raniero Monaco di Lapio è Mario Rizzi, ambizioso e calcolatore avvocato della famiglia Bandera;

di Lapio è Mario Rizzi, ambizioso e calcolatore avvocato della famiglia Bandera; Giulia Schiavo è Nina Bandera, figlia di Nemo e Serena;

è Nina Bandera, figlia di Nemo e Serena; Michele De Virgilio è Fernando Ferro, guardia del corpo di Nemo, nonché suo amico;

è Fernando Ferro, guardia del corpo di Nemo, nonché suo amico; Primo Reggiani è Monterosso, ispettore di Polizia che indaga sugli affari del protagonista;

è Monterosso, ispettore di Polizia che indaga sugli affari del protagonista; Giulia Bevilacqua è Elisa Giorgi, fidanzata di Mario, avvocata senza scrupoli, eletta a sindaca di Levante;

è Elisa Giorgi, fidanzata di Mario, avvocata senza scrupoli, eletta a sindaca di Levante; Alice Torriani è Monica, sorella di Serena;

è Monica, sorella di Serena; Cecilia Napoli è Alice Florio, collega di Monterosso;

è Alice Florio, collega di Monterosso; Federico Dordei è Raoul Morabito, vecchio nemico di Nemo;

è Raoul Morabito, vecchio nemico di Nemo; Giorgio Belli è Daniel Morabito, figlio di Raoul;

è Daniel Morabito, figlio di Raoul; Claudia Vismara è Chiara Marziale, nuovo commissario.

Il Patriarca 2, anticipazioni

Nemo, nonostante la tragica perdita del figlio Carlo (Carmine Buschini), sembra aver ritrovato un equilibrio. Al suo fianco restano i suoi alleati più fidati: la moglie Serena, la figlia Nina e l’avvocato di famiglia Mario, marito di Nina e amante di Elisa.

Tuttavia, dietro la facciata di stabilità, si nascondono pericolosi intrighi: Nemo non sa ancora che Mario, il suo uomo di fiducia e genero, è in realtà l’assassino di Carlo. Un segreto così devastante che, se svelato, potrebbe far crollare tutto ciò che ha costruito.

La seconda stagione esplora inoltre il rapporto ritrovato di Nemo con Lara, la figlia avuta da una relazione passata, che è ormai ufficialmente entrata a far parte della famiglia Bandera. La sua presenza porta nuove tensioni e rivalità all’interno del clan, aggiungendo un ulteriore strato di complessità alle dinamiche familiari.

Ma la quiete apparente di Nemo è destinata a essere spezzata dall’arrivo di Raoul Morabito: vecchio amico e ora nemico giurato, Raoul torna a Levante per vendicarsi di Nemo e riprendersi il controllo della città. I due, legati da un passato di contrabbando e tradimenti, si troveranno di nuovo faccia a faccia in uno scontro che sarà il fulcro di questa stagione, una resa dei conti tra amicizia, tradimento e ambizione: chi ne uscirà vincitore?

Sul piano personale, Nemo continua a lottare contro la progressione dell’Alzheimer. Mentre i ricordi iniziano a sfuggirgli, la malattia lo costringe a riflettere su tutte le sue scelte: poteva andare diversamente? L’ascesa a Patriarca è davvero ciò che desiderava?

Il Patriarca 2, regista

Alla regia della seconda stagione ritroviamo Claudio Amendola, che aveva già diretto gli episodi della prima stagione. A produrre CamFilm, in collaborazione con Taodue.

Il Patriarca 2, dov’è stato girato?

Le location della seconda stagione sono le stesse della prima. Innanzitutto Roma e il Lazio, in particolare Fregene. Ma l’ambientazione vede anche la Puglia protagonista, con riprese effettuate a Bari (nello specifico al porto) e Monopoli. Le riprese si sono svolte tra l’inverno e la primavera 2024.

Il Patriarca è una storia vera?

No, la serie tv è frutto della fantasia degli sceneggiatori, che hanno voluto mettere in scena il racconto di un uomo diviso tra la lotta per il mantenimento del potere e la scoperta della malattia, che lo pone di fronte a scelte inevitabili per il proprio futuro e quello della propria famiglia, scoprendo di chi si possa veramente fidare.

Il Patriarca Netflix

La serie non è disponibile su Netflix, dove però è possibile vedere le due stagioni di Vivere senza permesso, la serie tv spagnola di cui Il Patriarca è il remake italiano.

Il Patriarca 2 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Il Patriarca 2 in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile rivedere anche la prima stagione.