Il Paradiso, spoiler febbraio: Rosa e Marcello prendono una decisione, che succede alla coppia

La storia d’amore tra Marcello e Rosa ha preso una piega maledettamente inaspettata proprio quando l’ostacolo maggiore – la furia vendicatrice di Adelaide – pareva tolto di mezzo una volta per tutte. Galeotto si è rivelato l’ultimo colpo di coda della contessa: una lettera di scuse a Marcello che il diretto interessato ha avuto la malaugurata idea di nascondere alla fidanzata.

L’ennesima omissione da parte di Barbieri ha scatenato una crisi di coppia: Rosa, dopo aver scoperto che Marcello le aveva nascosto il tentativo di omicidio da parte della sua ex, ha deciso di prendersi una pausa accettando di accompagnare Tancredi a New York, occasione irripetibile per lei di incontrare scrittrici di fama internazionale come Susan Sontag.

Risultato: rapporto congelato tra i due fidanzati che erano tornati a progettare le nozze. Nelle puntate di febbraio Rosa e Marcello prenderanno una decisione riguardo al loro futuro di coppia. Nel frattempo le trame della soap promettono di infittirsi dopo la clamorosa rivelazione emersa nel finale dell’ultima puntata: Umberto Guarnieri è il fratello del padre dei fratelli Marchesi, dunque lo zio di Ettore e Greta.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: puntate cruciali a febbraio per Rosa e Marcello

Non si annuncia nulla di buono per la coppia formata da Marcello e Rosa. Nelle puntate in onda da lunedì 2 a venerdì 6 febbraio i due fidanzati continueranno a litigare. A complicare le cose ci si metterà anche Tancredi, pronto a dichiarare il suo amore alla bella giornalista scatenando la gelosia di Barbieri.

Rosa e Marcello tenteranno di salvare il loro amore cercando di mettersi alle spalle difficoltà e incomprensioni. Malgrado la buona volontà la coppia sembrerà incapace di trovare un punto di incontro e la situazione si avvierà verso qualcosa di molto simile a un punto di non ritorno. Marcello si ingelosirà per la vicinanza tra l’ex Venere e Tancredi.

Sant’Erasmo troverà infine il coraggio di dichiararsi a Rosa. La confessione di Tancredi colpirà molto Rosa, che rivelerà tutto a Marcello. Il giovane imprenditore si recherà dal suo rivale in amore per confrontarsi faccia a faccia con lui. Alla fine la coppia prenderà una decisione cruciale per il proprio rapporto: Marcello e Rosa si lasceranno.

I due preferiranno prendersi una pausa. La crisi di coppia sfocerà insomma in una separazione. Le anticipazioni non chiariscono se la rottura sarà definitiva o se tra Rosa e Marcello ci sarà spazio per un possibile ritorno di fiamma. Alla finestra naturalmente rimarrà Tancredi, pronto a inserirsi per riconquistare la donna che ha rapito il suo cuore fin dalla scorsa stagione.

Una situazione dinamica, aperta a ogni sviluppo, dunque, anche a una potenziale storia d’amore tra la Camilli e Tancredi. Quanto al resto delle trame, resta da capire nel frattempo come proseguirà il piano di Ettore e Greta, ora che appare chiaro che si tratta di un affare di famiglia visto che Umberto è lo zio paterno dei fratelli Marchesi.