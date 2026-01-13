Il Paradiso delle Signore, Vittorio torna? Perché ci sono buone speranze

Il ritorno in onda dopo la pausa natalizia non sembra aver portato bene agli ascolti del Paradiso delle Signore. I dati non sono confortanti. La soap targata Rai 1 ha fatto registrare una media di 1,4 milioni di spettatori nel daytime pomeridiano, arrestandosi sulla soglia del 13-14% di share, ben distante dal 19-21% della passata stagione.

L’appuntamento con il period drama ambientato nella ruggente Milano del boom economico patisce l’agguerrita concorrenza de La forza di una donna, la soap turca che macina ascolti su Canale 5 riuscendo a catalizzare l’attenzione di oltre 2,5 milioni di fedelissimi. La dizi con Bahar è arrivata a toccare punte del 28% di share.

Ascolti in calo che fanno preoccupare la dirigenza di Viale Mazzini. In queste ore si sta decidendo il futuro del Paradiso delle Signore. Le prime indiscrezioni rivelano che casa Rai sarebbe pronta a puntare su uno dei volti storici della soap: quello di Vittorio Conti, l’iconico proprietario del negozio interpretato da Alessandro Tersigni.

Il Paradiso delle Signore, si fa largo l’ipotesi di un ritorno di Vittorio Conti

Queste settimane saranno decisive per i palinsesti della prossima stagione televisiva. Si tratta di decidere quali saranno le prime mosse e, nello specifico, quale futuro attende la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi. Al momento non sarebbe ancora stata presa alcuna decisione ufficiale. La produzione della soap però sta pensando a possibili contromosse.

In vista dell’undicesima stagione si pensa dunque a come rianimare la trama. Come immettere nuova linfa nelle vicende del Paradiso che malgrado i colpi di scena degli ultimi mesi – su tutti il clamoroso annullamento del matrimonio tra Marcello e Adelaide culminato nel tentativo della contessa di sparare a bruciapelo al suo ex – stenta a risalire la curva degli ascolti?

I fan quest’anno non hanno mancato di muovere critiche a una certa lentezza delle trame. Stesso discorso per l’uscita di scena di diversi personaggi chiave, non sostituiti a dovere, sempre secondo i critici, da figure di pari spessore o comunque capaci di far breccia nel cuore degli spettatori della rete ammiraglia Rai.

Non si esclude dunque il ritorno in scena, a partire da Il Paradiso delle Signore 11, di uno dei personaggi più amati dal pubblico della soap. Con quella in corso Vittorio Conti – alias Alessandro Tersigni – è uscito dal cast da ormai due stagioni. Lui e Matilde sono ancora “esiliati” in America a causa della denuncia presentata da Tancredi.

Nel frattempo Sant’Erasmo si è “redento” dopo aver toccato il fondo nella scorsa stagione, dove è arrivato a infiltrare una talpa all’interno del Paradiso delle Signore per plagiare i bozzetti dell’abito di punta di Botteri. Le condizioni per un ritorno della coppia a Milano ci sarebbero tutte, dunque. Del resto Tersigni non ha mai chiuso le porte a un suo possibile ritorno nella soap.