Il Paradiso delle Signore, spoiler: scoperta la storia d’amore tra Roberto e Mario

Si prospetta una svolta al contempo clamorosa e annunciata nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. L’antica relazione tra Roberto Landi e Mario Oradei non sarà più un segreto custodito gelosamente dai due e noto a pochi altri intimi (come Marta). Nelle puntate andate in onda prima di Natale Mario aveva chiesto la mano di Caterina.

Il caposala del Circolo ha colto al volo un’occasione d’oro: la registrazione delle fiabe tradizionali da parte delle Veneri, frutto di un’idea ispirata a Landi dal commovente nastro lasciato a Caterina dalla madre. Mario si è presentato con l’anello e la figlia di Fulvio ha accettato con gioia la sua proposta. Ma nei prossimi appuntamenti le cose sono destinate a cambiare.

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni: Fulvio scopre la vecchia relazione tra Roberto e Mario

Si profila una rivelazione destinata a fare scalpore nei prossimi episodi del Paradiso delle Signore. Le anticipazioni rivelano che nella puntata in onda mercoledì 14 gennaio Fulvio tornerà a Milano da Roma, reduce dal confronto con Mario, rientrato nella Capitale dopo aver improvvisamente lasciato sua figlia Caterina.

Una volta rimesso piede nel capoluogo lombardo, per Rinaldi sarà la volta di affrontare Roberto. Il direttore del grande magazzino sarà costretto a essere sincero con Fulvio. Ormai deciso a dire tutta la verità, Landi confesserà al capo magazziniere del negozio quello che c’è stato in passato tra lui e Mario. Il padre di Caterina verrà così a sapere della sua relazione omosessuale con l’ormai ex fidanzato della figlia.

Nel frattempo, grazie a un incontro con Matteo Odile accetterà di prendere parte comunque alla sfida tra il Paradiso delle Signore e la GMM. Attraverso don Saverio Enrico farà la conoscenza del medico di famiglia Piero Moretti, pronto a offrirgli un’importante opportunità professionale. Spazio poi per le vicende di Barbara.

L’ultima arrivata tra le Veneri si troverà in difficoltà all’idea di partecipare al battesimo del figlio di una sua amica. Barbara non se la sentirà di andare da sola, visto che tutte le sue ex colleghe si presenteranno in coppia. A salvare la situazione penserà il solito Johnny, pronto ad accompagnare la sua amica.

Nelle scorse puntate Anita e Teo hanno fatto una sorpresa a Roberto. Notando la sua tristezza, i due bambini hanno lasciato di nascosto sulla scrivania di Landi un disegno che lo raffigurava insieme a loro. Il dono inaspettatamente ricevuto ha fatto capire a Roberto di dover trascorrere il giorno di Natale insieme ai colleghi anziché in compagnia di gente sconosciuta.

Marcello invece è stato trattenuto a St. Moritz da Adelaide. Rosa a quel punto è partita ugualmente per Bologna col treno. La contessa è stata poi raggiunta in Svizzera dalla famiglia al gran completo, Umberto compreso, con Ettore ad accompagnare Odile. Irene invece ha accettato l’invito di Cesare a passare le vacanze sulla neve a Gstaad.