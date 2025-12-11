Il Paradiso delle Signore spoiler, riavvicinamento a sorpresa tra Macello e Adelaide: la mossa della contessa

Adelaide grande protagonista nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore. Ritorno in grande stile per la contessa che solo apparentemente – come notato da Marta e Umberto, che bene la conoscono – aveva fatto ritorno da St. Moritz rinfrancata dopo il terremoto esistenziale seguito al clamoroso annullamento delle nozze da parte di Marcello.

No, la contessa di Sant’Erasmo non ha affatto archiviato quanto accaduto e la sua reazione alla notizia delle imminenti nozze tra Barbieri e la sua nuova fiamma Rosa Camilli si è tradotta nel tentativo di farla finita ingerendo una dose extra di tranquillanti. Nelle prossime puntate Adelaide proverà ad attirare nuovamente a sé il suo ex.

Il Paradiso delle Signore 10, riepilogo delle ultime puntate

Nelle scorse puntate è successo veramente di tutto. Adelaide è sopravvissuta al tentativo di suicidio. Il pronto intervento di Enrico ha assicurato anche la massima discrezione evitando che la notizia finisse in pasto ai giornalisti. Oltre ai familiari, soltanto Marcello e Rosa finora hanno saputo del gesto della contessa. A informarli è stato Umberto, presentatosi a casa della coppia per informare Barbieri che Adelaide desidera parlargli.

Anche Ettore è venuto a sapere da Odile del tentativo di sua madre di togliersi la vita. La contessina è precipitata in un vortice di sensi di colpa per aver voluto rivelare a mamma Adelaide l’imminenza delle nozze tra Marcello e Rosa, malgrado gli inviti alla cautela da parte di Umberto e Marta. Mai gli appassionati ricordano bene che era stato Marchesi a darle la spinta decisiva, istigandola ad andare contro la decisione dei suoi parenti più stretti.

In tutto questo Mario si è presentato a sorpresa a Milano, dove ha ripreso a lavorare al Circolo come caposala. Grande felicità per Caterina e inquietudine per Roberto, pronto a confrontarsi faccia a faccia con lui, così da esortarlo per l’ennesima volta a non prendere in giro la figlia di Fulvio. Botteri invece, incassata la sconfitta con la GMM per l’abito più apprezzato alla prima della Scala, ha tutte le intenzioni di prendersi una rivincita sui fratelli Marchesi.

Spoiler: Matteo e Adelaide si riavvicinano?

Nei prossimi appuntamenti Marcello non mancherà di dare il suo supporto ad Adelaide. Matteo però manterrà la lucidità e comincerà a sospettare che la contessa si stia approfittando della disponibilità del fratello per mettere in atto qualche piano. Marta e Odile nel frattempo continueranno a dividersi, accomunate soltanto dalla preoccupazione per Adelaide.

Greta proverà ad avvicinarsi ad Umberto che dopo la freddezza iniziale comincerà a accorciare le distanze nei confronti della nuova stilista della Galleria Milano Moda, anche lui ignaro del progetto vendicativo portato avanti dai Marchesi. Mario bacerà Caterina in pubblico, di fronte allo sguardo strabiliato di Roberto.

Oradei si confronterà poi con papà Fulvio scusandosi per aver baciato la figlia davanti a tutti. Poi si lancerà in una proposta che colpirà molto il magazziniere del Paradiso. Ettore, incalzato da Portelli, cercherà di trovare una soluzione per giustificare la sparizione della foto. Marcello e Rosa infine saranno chiamati a fare un sacrificio come coppia.